Video: enojado por la música fuerte, destrozó dos autos a martillazos

Pasó en la madrugada del domingo 28, en el barrio de Gambier en La Plata, en la calle 46, entre la 138 y 139. Aparentemente enojado por el volumen de la música que salía de una casa, un hombre se acercó con un martillo en la mano y destrozó los vidrios delanteros de dos autos que estaban estacionados ahí.

Todo el suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad. Allí se ve cómo alrededor de las 2 de la mañana, en un lapso de 20 minutos, esta persona aparece cuatro veces en escena. Primero rompiendo un farol de la calle, después una luneta, y finalmente vandalizando a martillazos el Chevrolet Corsa y el Ford Ka que estaban en el domicilio señalado.

Según denunciaron los vecinos, también habría arrojado piedras contra la casa, aunque no hubo heridos. El diario local El Día citó a una de las personas que se encontraba en el lugar: “Lo fuimos a encarar entre varios y no nos pudo explicar por qué lo hizo. Es más. No lo sabía. Estaba en otro planeta”.

Radicada la denuncia, la policía se propuso determinar si el hombre sufría de alguna patología o estaba bajo los efectos de alguna sustancia. El mismo diario consignó que este vecino se habría enojado por el volumen de la música.

“Me junté con unos amigos en mi casa. Se ve que lo que originó todo esto fue el volumen de la música. No se quejó nadie más. Le molestó la música. Primero arrancó tirando piedras. Algunas cayeron al piso y por suerte no nos pegaron en la cabeza”, dijo al medio la persona que habría hecho la denuncia.

