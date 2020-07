El porcino se puso en dos patas y se subió al auto de una mujer que esperaba en el semáforo. Luego hizo lo mismo con una camioneta de la policía bonaerense Crédito: Captura

"¡Ay, no! ¡Me sigue un chancho!", grita una mujer, entre divertida y asustada, mientras graba con su celular la insólita imagen de un cerdo que la persigue corriendo junto a su auto. La escena sucedió este lunes a la noche en la Avenida Cabrera de Bahía Blancay es solo un fragmento de una secuencia que comienza con el animal merodeando el coche e incluso subiendo al capot, provocando la sorpresa de la conductora.

Un chancho atemoriza a una automovilista en Bahía Blanca.

En el video, que circuló hoy por las redes sociales y se multiplicó entre los usuarios, se ve cómo el cerdo husmea el vehículo mientras la mujer lo enfoca con su celular desde la ventanilla. Si bien ella está aguardando que cambie el semáforo, la situación da un giro inesperado cuando el animal se detiene frente al auto y, parado en dos patas, se monta sobre el capot.

"Ay, me muero -grita la mujer-, me muero. No sé qué hacer". Entonces, sin dejar de filmar, pone reversa y se aleja del porcino, que no duda en seguir su trayectoria. Tras probar otros movimientos, la conductora decide finalmente comunicarse con el 911.

El chancho también atacó a la policía

Algunas especulaciones indicaban que el animal podría haber escapado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, ubicada a pocos metros de la zona de su aparición, pero desde la Universidad Nacional del Sur aclararon que el cerdo no proviene de la casa de altos estudios. Sin embargo, lo tienen allí "hasta que el dueño lo reclame", según señalaron al medio local La Brújula 24.

Encuentro con un móvil policial

Las andanzas del chancho no concluyeron en su episodio con la automovilista. En otro video filmado en las calles bahienses, se ve que el animal vuelve a pararse en sus dos patas traseras para apoyarse en el frente de una camioneta policial que salía de una estación de servicio.

En este caso, mientras el patrullero da marcha atrás, el animal lo acompaña con sus pequeños trancos, todavía apoyado en el paragolpes, hasta que finalmente se baja, pero continúa su persecución al móvil.

En una noche de desconcierto, el animal también fue tras un patrullero que estaba en una estación de servicio Crédito: Captura

Cuando la policía empieza a retirarse, el cerdo corre unos metros a su lado. La última escena sucedió en la intersección de Avenida Cabrera y Pilmayquén, cerca del lugar de la primera grabación.