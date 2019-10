Video: quiso robar un quiosco inteligente en Hurlingham y huyó corriendo

La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del quiosco inteligente 00:59

17 de octubre de 2019 • 14:23

La tecnología le jugó una mala pasada el lunes a un delincuente que intentó robar un quiosco en la localidad bonaerense de Hurlingham.

La insólita situación ocurrió en un local donde se recibe mercadería y se paga a través de un buzón, sobre la avenida General Roca en el centro de la ciudad, pasadas las siete de la tarde. Hasta allí llegó el ladrón en una moto e ingresó con el casco puesto para evitar que se reconozca su rostro.

"No te puedo dar nada, porque no estoy ahí. Estoy a distancia", le explicó al ladrón la empleada cuya imagen se proyectaba en una pantalla. En tanto el hombre comenzó a caminar en círculos dentro del local y golpear las ventanillas donde se depositan las compras.

Luego sacó un arma e intentó robar a la cajera, llamada Camila, que no estaba en el lugar sino a varias cuadras de distancia. "Al no escucharlo bien por el casco, no entendía bien lo que quería decir. Mi compañero se dio cuenta, activó la alarma y se empezó a bajar la cortina. Entonces se fue, porque si no se va, queda encerrado", relató la joven al canal Crónica. Y agregó: "Pensé que era una broma porque no estoy físicamente en el local".