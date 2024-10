Video | Palermo: se incendia la sede central del ACA y hay dos policías asistidos por el SAME

Escuchar

El edificio del Automóvil Club Argentino sufre un incendio activo en su tercer piso. Los bomberos realizan un operativo en Pereyra Lucena y Pagano, donde dos policías son asistidos y oxigenados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). En ese mismo edificio se encuentra el museo del patrimonio histórico de la empresa. Los bomberos informan que el incendio, que tomó las oficinas del tercer piso y el estacionamiento, se encuentra controlado.

SAME tiene seis unidades en el lugar y los bomberos junto con el personal del ACA realizan el corte preventivo de combustibles en los surtidores de la planta baja. El foco ígneo se habría originado en a las 17.40 en la tercera planta y, debido a las altas temperaturas, los vidrios de la planta estallaron y cayeron en la calle. Los vecinos de edificios lindantes reportaron que el fuego se propagó rápidamente a partir de las 18. Allí, sintieron el fuerte olor a quemado y escucharon la explosión de las ventanas. Por el momento, se desconoce el motivo del origen del fuego.

Por el momento solo hay dos efectivos que requirieron oxigenación pero que se encuentran fuera de peligro. Fuera de eso, no hay heridos. El corte ocupaba toda la manzana: avenida Del Libertador, Tagle, José León Pagano y Pereyra Lucena. Ahora se habilitó un solo carril de Del Libertador, mientras que hay tres que continúan bloqueados.

“Fue un incendio que tomó oficinas y, por suerte, no había gente. Tomó fuego, estallaron vidrios que cayeron hacia afuera y eso provocó cierta alarma. Activamos el sistema integral de seguridad con Bomberos y Policía de la Ciudad. Enviamos una unidad de triaje, tres ambulancias y una de oxigenación. El incendio ya está bajo control y no corre peligro”, comentó el titular de SAME, Alberto Crescenti, a TN.

“Fue algo muy repentino y el fuego empezó a propagarse con mucha velocidad. Los vecinos sentimos desde los balcones el humo y el olor a quemado. Es una sede muy representativa del Automóvil Club, esperemos que se solucione estamos todos muy preocupados”, contó una vecina, Agustina, a TN.

