Viernes complicado para el tránsito: por el acampe de movimientos sociales en la 9 de Julio sigue sin funcionar el Metrobús y está cortada Riccheri

Organizaciones piqueteras de izquierda continuaban hoy con un acampe sobre la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, como parte de un plan de protesta que comenzó el miércoles y se extenderá al menos hasta el mediodía en reclamo de mayor asistencia para los comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo.

La protesta, con instalación de carpas, abarca esa arteria nodal del centro porteño desde Avenida de Mayo hasta avenida San Juan, lo que impide el paso vehicular por la zona y bloqueaba el Metrobús.

Asimismo está cortada la autopista Riccheri tanto mano a la Ciudad como a provincia de Buenos Aires. Vecinos del barrio Puente 13 interrumpen allí en tránsito de forma intermitente en reclamo de servicio de luz.

Los manifestantes que acampan sobre la 9 de Julio son integrantes de Unidad Piquetera, una agrupación formada por el Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde).

Desde el centro porteño, el dirigente y vocero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, habló con Radio Mitre sobre la duración de la medida de fuerza: “A las 8 vamos evaluar la situación en el plenario y estamos esperando a ver si el ministro viene. Debería dar alguna prioridad y recibirnos. Si tenemos una respuesta se puede resolver el problema”.

Tras ello agregó: “El Gobierno no puede funcionar ignorando los problemas. Ayer estuvo un integrante estrella del Gobierno [Juan Grabois] apoyándonos. Él me me dijo que lo apretaron por estar acá, pero a mí no me van a apretar”.

Noticia en desarrollo