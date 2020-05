Según el mensaje viral, había miles de kilos de papas que se iban a desperdiciar por la baja en las ventas Fuente: Archivo

Las acciones solidarias en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19 se extienden por todo el mundo. Ya sea para hacer barbijos, protectores faciales con impresoras 3D o ayudar a alguna institución de salud o de ayuda social, el espíritu de colaboración está en auge.

Sin embargo, los interesados en sacar provecho de la confusión tampoco se toman descanso y el virus SARS-CoV-2 les dio la posibilidad de encontrar una nueva forma difundir noticias falsas. Esta vez, fueron las papas el vehículo para la campaña viral.

La estrategia era simple: mencionar una marca reconocida internacionalmente por sus productos alimenticios, incorporar luego una ONG afín a la temática de recupero de alimentos y, finalmente, sumar un número de celular para que las personas que quieran colaborar fueran informadas de la vía para entregar dinero.

Desde el viernes, miles de personas recibieron el siguiente mensaje: " Hay una cantidad brutal de papa en Balcarce (se estima en unos 6.000.000 de kilos!!!), entre otros, de la empresa McCain para ser cosechada que se está por tirar. Por qué? Porque sus canales de comercialización tradicionales están mayormente cerrados por este asunto de la pandemia (restoranes, caterings, supermercados). La organización Nilus (www.nilus.online) está armando la logística para rescatar la mayor cantidad posible antes de que se pudra, y entregarla a la gente que más lo necesita. Traer la papa hasta Baires y entregarla en comedores, vale aprox. 8 pesos el kilo, que es el costo del flete, lavado y embolsado de la papa. Si conocen comedores o actores interesados en recibir esta papa y de alguna forma bancar el costo del flete contáctense al +549xxxxx. Qué se corra la bola con esto porque no pueden quedar esas papas pudriendose en el campo. Gracias a todos ".

Con buenas intenciones, muchos se sumaron a compartir el mensaje. Intentaban ayudar y ser puente para que un alimento básico, como las papas, llegara a aquellos lugares y personas que tienen dificultades para alimentarse a diario.

"Un amigo me mandó este mensaje. ¿No podría ser útil para el comedor'?", preguntó Cristina en el grupo de WhatsApp del barrio privado de Pilar donde vive y que, a menudo, suele hacer colectas para comedores de la zona. Un par de días antes, con sus vecinos, habían juntado dinero para comprar carne y donar a un comedor comunitario.

Ella no fue la única que lo recibió. Carlos había recibido el mensaje de una amiga que tenía una conocida que vivía en la zona de Balcarce y también le llegó la información. "Es una lástima que no se pueda aprovechar y distribuir todo el excedente de papa. Ojalá se pueda hacer en estos momentos tan complicados que estamos viviendo", explicaba el texto que le llegó a este hombre por WhatsApp.

Sin embargo, la información es falsa y, al cierre de esta nota, el celular "solidario" suena y suena sin que nadie responda.

Qué dicen las instituciones mencionadas

El mismo viernes, LA NACION se comunicó con Nilus , una ONG que conecta a los productores y vendedores de alimentos con los comedores comunitarios. Es la organización mencionada en el mensaje viral como vehículo entre los supuestos miles de kilos de papas a punto de pudrirse y los comedores que las necesitaban.

Con tan solo entrar a la web de la ONG, una ventana explicaba lo siguiente: "Gracias por contactarnos. Queremos clarificar que el mensaje que circula masivamente en WhatsApp no es una comunicación oficial de Nilus".

Luego, explicaban sus funciones y se ponía disposición de los comedores. "De todas maneras, Nilus es una organización que se dedica al rescate de alimentos y su distribución entre los más necesitados. Estamos haciendo todo lo posible para procurar la mayor cantidad de alimentos en este contexto crítico. Si pertenecés a una organización que administra comedores sociales o colaborás de cualquier forma con comedores sociales, te invitamos a visitar nuestra página y registrarte en el formulario para comedores aquí. Muchas gracias".

Ante la consulta de LA NACION, Karina Campos, Gerenta de Operaciones de Nilus, dijo que no ampliarían más información al respecto de la situación. Solo volvió a remarcar que "no era información oficial" de la ONG y que "por el momento" no dirían nada más al respecto.

En tanto, desde McCain explicaron a través de un comunicado la situación: "La compañía desmiente la información que está circulando sobre el estado de su producción agropecuaria. La misma no corre ningún riesgo y quedan aún meses para su cosecha que podría darse entre agosto y septiembre próximo".

Además, añadieron: "Debido a la coyuntura, hemos donado a la fecha 1300 toneladas de papas mediante la Red Argentina de Bancos de Alimentos para que lleguen en forma gratuita a quienes más lo necesitan".

Al final, agregaron: "Si bien mantuvimos conversaciones con Nilus por una posible donación, no hemos entregado ni confirmado aún ningún volumen específico. En el caso de avanzar, lo haremos con la misma metodología de transparencia y trazabilidad con la que implementamos nuestras donaciones".

Información falsa y peligro de estafa

"La mejor recomendación es considerar falsa toda cadena de WhatsApp, hasta que se demuestre lo contrario", dijo a LA NACION Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia sobre "la estafa de la papa".

Azzolin explicó que, en caso de ser víctima de una estafa, lo primero que se debe hacer es presentar la denuncia en la comisaría del barrio o la más cercana. Además, indicó que en algunos lugares establecieron canales digitales.

Sobre el lugar a donde podría quedar radicada una denuncia de este tipo de estafas que se viralizan por todo el país, dijo que las mismas se pueden unificar pero que lo importante es denunciar.