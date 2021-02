Vuelta a clases: en Mendoza salen a buscar a casi 5000 alumnos “caídos” del sistema

MENDOZA.- Las clases presenciales ya arrancaron el 10 pasado en la provincia para los alumnos con “trayectorias débiles” de primaria y secundaria. Sin embargo, de un total de 20.000 chicos “en la cuerda floja”, que en su mayoría ya volvieron a las aulas, hay un “núcleo duro” de casi 5000 estudiantes que no logran retomar el contacto con la escuela desde que se inició la pandemia, según pudo saber LA NACIÓN. Por eso, el gobierno redobla esfuerzos, sobre todo con la ayuda de docentes y directivos, para ubicar a estas familias vulnerables y lograr la reinserción de los chicos. En tanto, el regreso general a los colegios de los más de 500.000 estudiantes está previsto para el 1º de marzo en toda la provincia.

“Las escuelas están llamando a estas familias que aún no aparecen. Es un proceso progresivo que estimamos irá generando mayores revinculaciones. Los docentes están haciendo esta tarea. Hay padres que se acercan a las escuelas preguntando por las clases de apoyo. Estimamos que irá creciendo el número”, indicaron a este medio desde la Dirección General de Escuelas (DGE). Las autoridades pusieron el foco en la “identificación de los alumnos” a través del sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) con un cruzamiento de datos para lograr que los 20.000 chicos vuelvan a las aulas. Estos chicos quedaron excluidos, principalmente, por distancia geográfica, falta de recursos tecnológicos y de acompañamiento familiar. En tanto, el Ejecutivo puso en marcha esta semana el programa “Verano con puentes” que se propone, a través de actividades educativas y recreativas no escolares, favorecer la revinculación de los estudiantes, cuya continuidad pedagógica se vio críticamente afectada durante la pandemia por Covid-19.

El 10 pasado se presentaron 11.000 chicos con “trayectorias débiles”, esto es con dificultades para promover unidades pedagógicas, lo que representó prácticamente la mitad del total. Con el correr de los días, el número fue subiendo, hasta llegar a los 15.000 chicos, pero existe ese grupo de alumnos que aún sigue “caído” del sistema educativo, por lo que se activaron las alertas en la comunidad educativa, con la meta de recuperarlos.

También, desde esa fecha comenzaron a asistir a los establecimientos los alumnos de las escuelas técnicas, quienes deben realizar talleres y prácticas presenciales, por lo que el número total de estudiantes que ya están nuevamente en contacto físico con los colegios asciende a 27.000.

“Hay alumnos que no son trayectorias débiles, pero que están yendo a consulta. Las escuelas están abiertas para todos, para compensarlos, para prepararlos para el año. Las escuelas pueden llamar a quien quieran, pero ahora docentes y directivos han comenzado a contactar a quienes no han aparecido”, recalcaron desde la DGE.

De esta manera, los establecimientos educativos mendocinos, a la espera del regreso masivo de alumnos para el 1º de marzo, que se centrará en la bimodalidad, es decir presencial y virtual, ya se encuentran abiertos, respetando las medidas de distanciamiento e higiene que señalan los protocolos vigentes por la pandemia de coronavirus. En estas primeras jornadas, el presentismo docente estuvo por encima del 98%, según informaron desde la DGE, más allá de que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) amenaza con suspender el inicio de clases, al exigir una mejora salarial, superior a la ya decretada por el Ejecutivo local.

“Para la educación mendocina es un día de felicidad absoluta y también de gratitud hacia los docentes. Para mí, ver ese patio, con el izado de la bandera, fue muy emotivo. Hoy hay 160 alumnos de 800, y en estos días van a pasar más de 200 chicos. Estamos empezando este 10 de febrero para recuperar los aprendizajes que no tuvieron el año pasado, aunque esta escuela y la gran mayoría de las escuelas de Mendoza han estado muy en contacto con sus alumnos. Creo que la tarea que han hecho los docentes es muy importante y hoy se nota: los chicos y los docentes están muy contentos”, fueron las palabras del titular de la DGE, José Thomas, en el acto de inicio de las actividades.

En cuanto a lo edilicio, desde la DGE afirmaron que están trabajando para que el 100% de los establecimientos estén operativos desde lo epidemiológico. “Es decir: que tengan agua, que no tengan problemas de cloacas y de ventilación, etc., porque los problemas de infraestructura escolar no se resuelven en un año, llevan tiempo”, indicaron desde la DGE.