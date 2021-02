Vuelta a clases: los peligros del piloto automático

Falta muy poco para que empiecen las clases presenciales. Este regreso —aunque sea parcial— a la vida “normal” en todas las edades y niveles socioeconómicos es muy positivo tanto para los chicos como para los padres.

Pero es fundamental que tomemos consciencia de la enorme tarea que tenemos para que ese retorno sea exitoso: tanto docentes como familias tendremos que ser híper responsables y solidarios para cuidarnos entre todos.

Tendremos que estar atentos a revisar y cambiar las viejas costumbres precovid, porque nuestros caminos neuronales, acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera durante muchos años, nos pueden jugar una mala pasada si no estamos muy atentos y nos seguimos manejando con el piloto automático anterior.

A eso se agrega que los argentinos tendemos a ser rebeldes, no nos gustan las normas y a menudo intentamos evadirlas, pero hoy nos estamos poniendo en manos de la comunidad, y la comunidad se está poniendo en las nuestras. Si todos extremamos las precauciones le ofrecemos la mejor oportunidad de éxito a esta esperada vuelta a clases.

Tendremos que seguir los protocolos (uso de barbijo, lavado frecuente de manos, distancia social, no tocarnos la cara, etc.) al salir y o al encontrarnos con otras personas, quedarnos en casa lo más que podamos, volver a cuidarnos como al comienzo de la cuarentena para disminuir al mínimo posible el riesgo de llevar el covid a las aulas. Esto aplica tanto a chicos como a padres y docentes.

Será muy importante respetar los horarios: llevar y buscar a nuestros hijos en el colegio en el horario acordado, no quedarnos conversando en la puerta o hacerlo respetando los protocolos.

Tendremos que hacer faltar a nuestros hijos ante la primera duda o síntoma de covid en nuestro entorno cercano, y avisar a la institución para que esté alerta y preparada para tomar medidas. No podemos esperar al hisopado positivo porque en ese caso se alargaría el tiempo de alejamiento de todo el grupo al haber demorado la toma de medidas.

Eventuales contagios

¿Corremos riesgo de preocuparnos por nada? Sí, pero si todos lo hacemos vamos a acortar al mínimo indispensable los períodos en que los grupos se quedan en casa por la eventual posibilidad de contagio.

Lo mismo ocurre con los chicos: tienen que quedarse en casa ante la más mínima duda de que puedan estar enfermos, cuando estábamos acostumbrados en años anteriores a mandarlos con una dosis de analgésico o de antifebril, ya fuera porque ellos no querían faltar o porque a nosotros nos complicaba que se quedaran en casa.

De todos modos, y a pesar de que nos cuidemos muy responsablemente y tomemos todos los recaudos, puede haber contagios y suspensión de clases en alguna o varias burbujas. Hoy, por el bien de la comunidad entera, es el momento de hacer todo lo que está en nuestras manos para que eso no ocurra o suceda lo menos posible.

Tenemos que cuidarnos igual o más que cuando estábamos en cuarentena estricta, porque lo que haga cada uno de nosotros puede colaborar, o no, a que se acelere la curva de contagios.

Podríamos creer que lo que digo es obvio y que todos lo van a hacer. Pero no me resulta nada obvio y creo que tenemos que estar atentos a nuestro piloto automático —que nos puede jugar una mala pasada— y también a esa voz interior que nos dice “no va a pasar nada”, “seguro que no tenés covid”, " no vale la pena hacerlo faltar por esa tosecita”.

Y como dicen desde Padres y Madres Organizados: llegado el lamentable caso de que, a pesar de que todos extremamos los cuidados, aumenten mucho los contagios, busquemos que las instituciones educativas sean las últimas en cerrar y las primeras en abrir apenas mejoren las condiciones.