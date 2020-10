Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 17:38

El último año de cada ciclo siempre es inolvidable desde la memoria emotiva . Los buzos de egresados se lucen en las calles con más orgullo que las calificaciones en los boletines . Los viajes, sean recreativos o con fines solidarios, generan lazos y anécdotas que se compartirán durante toda la vida. Más de un nieto ha escuchado mil veces a su abuelo reiterar el mismo cuento de su viaje a Bariloche. Ausentes en el tironeo político para volver a no a las aulas, y ciertamente descuidados por algunos de sus docentes que volverán a trabajar con pocas ganas y enojados con el ministro que los obligará a desandar el sistema virtual, los estudiantes argentinos son protagonistas silenciosos de un problema mucho más grave que los casi siete meses sin clases por la pandemia de Covid-19.

Aunque es inocultable el daño que le produce a los alumnos perder la rutina escolar, estar en el aula y aprender no solo de sus aciertos, sino también de los errores de sus contemporáneos, es la primera vez que en la Argentina se debate con algo de profundidad las deficiencias de aprendizaje.

Y no deja de ser una buena noticia que los padres, tanto de los alumnos de gestión pública como de gestión privada, se hayan enterado ampliamente de qué aprenden sus hijos. Aunque recuperar siete meses presenciales perdidos, será complejo, la situación educativa argentina lleva más de 20 años de exitosos fracasos. Todas las evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado de manera sistemática que los chicos tienen dificultades básicas como comprender lo que leen o hacer cálculos elementales. Y la formación docente también es deficiente y no logra encontrar un camino superador, porque son los propios gremios los que no se enfocan en la cuestión y solo pivotean en los reclamos sindicales, según la política de turno.

¿Qué diferencia puede haber entre no tener clases presenciales durante siete meses y no tener clases de ninguna especie durante más de 170 días seguidos en Santa Cruz en dos ciclos lectivos seguidos, por ejemplo? ¿Cómo lograrán recuperar los contenidos pedagógicos los estudiantes de Chubut que en los últimos dos años, y antes del Covid-19 , no concurrían a la escuela porque los gremios docentes vivían de paro reclamando salarios?

¿Cómo puede el Ministerio de Educación de la Nación contribuir a resolver las dificultades pedagógicas de los estudiantes de todo el país si hace casi dos meses renunció su secretaria más importante y no fue reemplazada? Lo positivo de estos negativos casi siete meses es que queda poco margen para hacerse los distraídos y creer que la educación de los chicos es algo que sucede mientras los adultos van a trabajar y los políticos hacen política con frases hechas como "la educación es muy importante".

