15 años de Google en el país: Argentina, una carrera posible

¿Por qué Argentina? Google se instaló en nuestro país hace 15 años. Fui el primer empleado de las oficinas locales y recuerdo que cuando cortamos las cintas del que era nuestro tercer centro regional de servicios en el mundo, explicábamos la apuesta en función de tres razones: la innovación, el talento y la capacidad emprendedora de los argentinos. Hoy, varios años después, y tras muchos kilómetros recorridos, creo que hay un cuarto elemento, quizás más esencial.

Recuerdo como si fuera ayer cuando lanzamos el primer “doodle” dedicado a un argentino: fue en 2010, en homenaje a César Milstein. Cuando recibió el Nobel de Medicina en 1984, alguien preguntó a Milstein qué lo había llevado a investigar por 40 años los anticuerpos monoclonales. Cualquiera hubiera esperado una elaborada respuesta. Sin embargo, él simplemente respondió: lo hice por curiosidad.

Yo creo que la curiosidad es otra de las razones fundamentales por la que estamos aquí. Y es que, detrás de la innovación, el talento y las ganas de emprender típicamente argentinos, hay una sociedad inquieta y curiosa, con gran capacidad para reinventarse y con una fuerza arrolladora para ir siempre adelante.

Nuestro país dio origen a 11 unicornios (además de varias startups, hoy consideradas soonicorns) y tiene un ratio de innovación de casi 33%, cinco puntos por encima de la media mundial (26%) según TheGlobalEconomy.com. Este es el tipo de resultado concreto de esta mezcla creativa que tiene a la curiosidad como principio activo.

Carrera de vallas

En estos 15 años he visto personalmente a miles de pymes y emprendedores digitalizarse y abrirse al mundo; y a otras tantas personas sumarse a nuestros programas de aceleración de emprendimientos, nuestras capacitaciones en tecnología y nuestras actividades de formación e información sobre el universo digital. Ha sido una gran aventura, pero siento que queda, todavía, mucho por hacer.

Según un informe llamado Sprinters Digitales que comprende 16 países, entre los que se encuentra la Argentina, el aprovechamiento de todo el potencial de las tecnologías digitales podría generar un impacto total de US$ 3,4 billones (es decir, millones de millones) para 2030 en estos mercados. En el caso particular de la Argentina, el impacto económico anual calculado por esta investigación podría ser de hasta 149.000 millones para 2030.

En el mundo del deporte, el “sprint” es ese esfuerzo máximo que un atleta realiza para recorrer el último tramo de una competencia. Para nosotros, ese sprint es el que debemos hacer ahora, porque la oportunidad está más presente que nunca.

La Argentina enfrenta enormes desafíos, pero estoy convencido también de que estamos ante un momento único para crecer de manera inclusiva, sostenida y convertirnos en una potencia digital.

Cuatro pilares

¿Qué más le falta a la Argentina para convertirse en un sprinter digital? En primer lugar, continuar con una inversión sostenida en conectividad e infraestructura. En este sentido, nuestros proyectos de cables submarinos Tannat, activo desde fines de 2020, y Firmina, a inaugurarse en 2023, responden a este objetivo.

También resulta fundamental la inversión en talento, con un enfoque integral para la formación de las personas y la igualdad de oportunidades. En estos días, estamos anunciando la entrega de 40.000 becas de formación digital por los próximos 5 años, un esfuerzo que se suma a muchos otros que sabemos se ejecutan hoy desde el ámbito público y privado.

Asimismo, es clave que tomemos las decisiones correctas en materia de tecnología a través del uso de datos digitales, inteligencia artificial y computación en la nube; sin dejar de mencionar la apuesta por la competitividad como diferenciador.

Nací, crecí, vivo y trabajo en este país. He tenido la fortuna de poder recorrer el mundo y ver cómo amigos y colegas han buscado legítimamente oportunidades afuera. Sin embargo, mi historia está escrita aquí. La Argentina tiene todo lo necesario para despegar y crecer. En los últimos 15 años, el país atravesó escenarios diversos y muy desafiantes, pero nuestros planes no cambian, porque la curiosidad no se detiene, el talento es inagotable y el espíritu emprendedor, que en 2007 hizo que una gran corporación eche aquí sus raíces convencida, sigue ahí, intacto y más vivo que nunca.

Víctor Valle es director general de Google Argentina