16 aplicaciones inusuales para citas fuera de lo común

Ah, como ha cambiado el amor en tiempos de las apps de citas. Se trata de un rubro que no solo sigue creciendo, sino que de a poco se fue diversificando y atomizando. Ya no son solo las novedades que fueron agregando las apps tradicionales para atraer más gente o generar encuentros en base a determinados gustos y preferencias, sino que existen varias apps que van más allá. En varios casos, mucho más allá.

No todas están en Argentina o, ni siquiera, en español. Ni siquiera son todas apps, hay muchas que no pasan de ser una simple web para encontrar gente. Pero la mayoría tienen características que las hacen muy divertidas y generan, al menos, interés como para probarlas y ver qué onda, si hay coincidencia o match con alguien. Nadie sabe si su alma gemela está en el otro lado del mundo.

Estas apps se suman a las que ya son clásicas como Tinder, Happn, Bumble, Inner Circle o Badoo, solo por nombrar algunas, porque se asemejan más a las apps destinadas a conectar gente con determinadas características en común, donde tal vez haya menos usuarios (y menos opciones para elegir), aunque mucha mayor chance de conocer a alguien con gustos en común.

Si bien el funcionamiento es prácticamente el mismo que el de cualquier app de citas, es decir, mirar las fotos de alguien y ver su descripción, hay algo que comparten estas apps que se describen a continuación y es que tienen características, al menos, inusuales.

Para amantes de las barbas o el bigote

BRISTLR: si usás barba, esta es tu app. “Tinder para barbudos”, lo definió una cadena de noticias de EEUU. Aquí se concentran, al estilo de los fanáticos de determinados autos al lado de la General Paz los fines de semana (no es mala como idea para una app), los barbudos y quienes tienen preferencia por acariciar esas barbas. Ojo, el contacto también puede darse para hacer consultas sobre el cuidado correcto del vello facial.

Por su parte, Stache Passions es una app diseñada para los amantes de los bigotes. Hay, por supuesto, para todos los gustos: cortos, largos, sofisticados, tipo pelusa… solo es cuestión de hallar a la persona que tenga el bigote deseado.

Con altura

“No me interesan personas que midan menos de 1,80 cm” es un mensaje relativamente habitual en las redes sociales. O también “no quiero salir con alguien que sea más bajo o más alta que yo”. En Tall Friends se dieron cuenta de que había una necesidad y decidieron satisfacerla. Después de poner los datos básicos, hay que establecer la altura (no tiene sentido mentir) y después empezar a buscar pareja en las alturas…

Con mascotas o pelaje

Tindog: llevar al Bobby a la plaza y charlar con otra persona que tiene un Lassie es una de las más típicas escenas de como empieza una relación… al menos en varias películas. En esta app hay que subir las fotos de los perros, y ver si hay match como para planear una salida juntos al parque o, quién sabe, poder cruzarlos para tener cría. Claro, en caso de que además haya match entre los canes.

Otra opción similar es Date My Pet, que permite contactar con gente que tenga alguna mascota. Acá la cuestión es ver no solo si los dueños se pueden llevar bien entre sí, sino si además lo hacen sus acompañantes animales también.

Un poco (o tal vez mucho) más inusuales es Furrymate.com, dedicada a todos aquellos a los que les gusta disfrazarse de animales peludos: perros, zorros, osos animales que antropomórficos (algo muy típico de los dibujos animados o de los cómics). Tal vez, el sueño cumplido para quienes les gusta abrazar un muñeco de peluche para dormir.

Contigo, tomate, lechuga y cebolla

SaladMatch: acá la elección del lugar para tener una cita no es problema. La discusión que puede llegar a darse a quienes se contacten por esta app es simplemente los ingredientes que puede tener la ensalada. O tal vez a la hora de sazonarla. Otra opción es encontrar a alguien con quien poder ir a almorzar en un día laboral; O, al menos, para poder entablar una conversación con esa persona que va al mismo lugar donde venden las ensaladas.

Para celíacos

Gluten Free Singles: Increíble que a nadie se le haya ocurrido antes. Una app para conectar a quienes no pueden comer alimentos con gluten. Esto evita muchos momentos incómodos en las primeras citas (si no se aclara la condición de celiaquía de entrada) y facilita la elección del lugar para tener las mismas. No es solo para citas, sino que tiene una opción para formar parte de toda una comunidad. Lo que se dice, una app para tener relaciones saludables.

¿Con alergias? ¡Salgamos!

Ir a comer a algún lugar siempre puede resultar problemático o ser un tema de discusión en una cita. Singles with Food Allergies es el sitio ideal para los que tienen alergias a determinadas comidas, con lo cual la elección del lugar y del plato se hace más sencilla. Solo es cuestión de aclarar cuáles son las comidas que causan la alergia para ponerse en contacto con gente que tiene mucho en común. Así, preparar un almuerzo o cena de a dos se hace mucho más divertido.

Locos por la panceta

Sizzl es una app que conecta a los fanáticos del bacon o, en español, de la panceta. Sí, tal vez no suena muy serio, pero hay quienes prefieren la panceta casi cruda, otros a punto y otros bien crocante. Y nada como compartir un desayuno con alguien a quien le guste como a uno.

Cómo se dice “me gustás” en klingon

Viaje a las estrellas (Star Trek): la app para que los trekkies se unan en un viaje hacia donde nadie ha llegado antes. La idea es contactar con fans de todo el mundo, amantes de las distintas series, películas o todo lo que se identifique con este vasto universo de fantasía. Trekker Fandom Dating es el nombre oficial de esta app, que requiere completar un formulario al inscribirse, para ver cuán fan se es de la serie y no tener una decepcionante primera cita con alguien que no entienda ni una frase en klingon.

En una galaxia muy lejana

Findyourforces.com es la app en donde será posible utilizar la Fuerza para conectar a un Han Solo con su princesa Leia, o a un R2D2 con un C-3PO. Básicamente, la idea es congeniar con otros fanáticos de los primeros episodios, de los de los 90 o la última trilogía. Aunque puede ser de Rogue One (no, de Han Solo no) o de las series nuevas: Mandalorian, Bobba Fett u Obi Wan. También de las series animadas, o de cualquier cosa relacionada con la eterna lucha entre las fuerzas del Imperio y la República. La cita puede darse de muchas maneras: en alguna convención, en un bar temático, con algún disfraz o intercambiando frases célebres de toda la saga, hasta que llegue, si todo marcha bien, el esperado “Te amo”; “Lo sé”.

Zombies, vampiros y góticos

Vampire Dating es la app ideal para quienes quieren ser mordidos en el cuello por un ser de la noche, o morder a alguien. Con usuarios de todas partes del mundo (hay varios de la Argentina), aquí es posible encontrar a alguien con quien compartir una o más cenas a la luz de las velas, alguna escapada nocturna o, tal vez, al amor inmortal.

Por su parte, Zombie Connect permite conectar a muertos vivos solteros de cualquier género con otros en cualquier parte del mundo. No importa si corren lento o rápido, el amor traspasa las barreras incluso de la vida misma. Aquellos que no son zombies pueden conectarse con otros fanáticos para intercambiar ideas para convertirse en uno, o simplemente para encontrar a alguien con quien ir a comer… cerebros, por supuesto.

Los amantes de las ropas oscuras, los rostros pálidos y peinados distintos pueden buscar gente con gustos similares en Gothic Match, la app diseñada para ellos.

Te comiste un payaso

Para alguna gente, los payasos son sinónimo de diversión. Otros, en cambio, les tienen pavor (y la novela It de Stephen King y sus adaptaciones cinematográficas tienen bastante que ver con eso). Sin embargo, hay gente capaz de enamorarse de un payaso o una payasa. Clown Dating es el lugar ideal para encontrar a la persona maquillada y con una nariz roja grande capaz de ofrecer un globo en forma de corazón y con quien compartir muchas risas juntos.

Queda claro que opciones hay a montones. Conseguir pareja o alguien con quien pasarla bien un rato es cada vez más sencillo y encima es posible elegir personas con intereses similares o iguales a los de uno o una, evitando así engorrosas primeras citas y facilitando la conexión. Después se verá si hay conexión y química duradera, pero eso ya es otra cosa.