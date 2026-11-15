25 años de Xbox: la consola con alma de PC que transformó la industria de los videojuegos

Hace un cuarto de siglo, el mercado de las consolas de videojuegos estaba dominado de manera absoluta por la industria japonesa. PlayStation y Nintendo lideraban el entretenimiento hogareño, mientras SEGA se despedía del negocio del hardware. En ese contexto, un gigante del software informático dio un salto histórico: el 15 de noviembre de 2001, Microsoft lanzó la Xbox original en Estados Unidos, iniciando una travesía de 25 años que redefinió cómo jugamos, nos conectamos y consumimos entretenimiento digital.

Una PC disfrazada de consola

La historia de Xbox comenzó como una idea dentro del departamento de DirectX de Microsoft. Un pequeño equipo de ingenieros integrado por Seamus Blackley, Kevin Bachus, Otto Berkes y Ted Hase convenció a Bill Gates de crear una consola con arquitectura cercana a la de una computadora personal. El proyecto piloto, bautizado como ‘DirectX Box’, buscaba ofrecer una potencia sin precedentes para competir directamente contra la PlayStation 2 y la Nintendo GameCube.

La presentación oficial de la máquina terminada se convirtió en un hito cuando Bill Gates apareció en la feria CES de 2001 junto a la estrella de Hollywood Dwayne “The Rock“ Johnson. La consola irrumpió con un diseño imponente: una carcasa negra con una ‘X’ moldeada y una gema verde en el centro.

Aquel primer modelo integró dos decisiones técnicas pioneras que revolucionaron la industria: un disco duro interno de 8 a 10 GB —que eliminó la necesidad de usar tarjetas de memoria externas— y un puerto Ethernet de fábrica para conexiones de banda ancha. Junto con el emblemático juego de lanzamiento Halo: Combat Evolved de Bungie Studios y el estreno en 2002 del servicio Xbox Live, Microsoft unificó por primera vez el juego en línea en consolas con perfiles, listas de amigos y chat de voz.

La primera generación de la Xbox, que salió a la venta el 15 de noviembre de 2001 Shutterstock - Shutterstock

Cuatro generaciones

A lo largo de sus 25 años, la marca se consolidó a través de cuatro generaciones de consolas caracterizadas por saltos tecnológicos fundamentales; aunque tiene su lugar indiscutible en el mundo de las cosolas, no logró un volumen de ventas similar al que logró Sony con las PlayStation 3, 4 y 5.

Xbox Original (2001): Impulsada por un procesador Intel Pentium III de 733 MHz, gráficos personalizados Nvidia GeForce 3 a 233 MHz, 64 MB de memoria RAM compartida y soporte para gráficos 3D en hasta 720p. Logró vender 1,5 millones de unidades a finales de 2001 y alcanzó un total global de 24 millones de unidades vendidas.

La cámara Kinect junto a la consola Xbox 360 durante el lanzamiento de Microsoft en Japón en 2010 AFP

Xbox 360 (2005): Equipada con 512 MB de memoria RAM —un requerimiento solicitado por los desarrolladores de Gears of War—, introdujo los juegos en alta definición (HD), mandos inalámbricos, los célebres ‘Logros’ (Achievements), Gamertags y la tienda digital Xbox Live Arcade. Se convirtió en la consola más vendida de Microsoft, con más de 85 millones de unidades globales, superando la crisis de hardware del ‘Anillo Rojo de la Muerte’ mediante garantías extendidas y reemplazos.

Una consola Xbox One con la barra Kinect

Xbox One (2013): Lanzada inicialmente como un centro de entretenimiento todo en uno con sensor Kinect y respaldo de 300.000 servidores en la nube. La familia evolucionó con la Xbox One S en 2016 (streaming 4K) y la Xbox One X en 2017, dotada de 4K nativo y catalogada como la más potente de su momento. Superó las 58 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

01/01/1970 Videoconsolas de siguiente generación de Microsoft: Xbox Series S (izquierda) y Series X (derecha) POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX XBOX - XBOX

Xbox Series X y Series S (2020): La generación actual cuenta con la Xbox Series X (12 teraflops de potencia gráfica, Ray Tracing, soporte de hasta 8K, 120 FPS y SSD NVMe con Quick Resume) y la digital Xbox Series S (1440p a 120 FPS). Con más de 600 títulos retrocompatibles, la plataforma impulsa Xbox Game Pass, servicio que alcanza los 35 millones de usuarios.

El futuro: Project Helix

A 25 años de su debut, la estrategia de Microsoft trasciende la consola física. En el horizonte asoma Project Helix, el nombre en clave del próximo hardware diseñado para unificar los juegos de Xbox y PC y transformar a la Xbox en un servicio, antes que en un dispositivo.