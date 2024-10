Ocho cosas que hay que saber antes de invertir en cripto para no caer en una estafa

Escuchar

Nuevamente, una estafa -el reciente caso de San Pedro y la llamada “fiebre trader”- incluyó promesas mágicas de crecimiento financiero con criptomonedas y ganancias en dólares fuera de lo habitual. Pero aquí la magia no existe. Ahora, si bien lo que pasó en San Pedro puede impactar en la imagen de este tipo de inversiones, no es razón para tacharlas en masa. Lejos de eso: es el momento perfecto para buscar herramientas de educación financiera y entender qué hay que tener en cuenta para poder invertir en criptomonedas de manera segura.

No actuar por FOMO

Es una frase que se repite una y otra vez. El miedo a perderte de algo -el fear of missing out- existe en todos los ámbitos y en las inversiones pisa fuerte. Hace que la gente quiera seguir una moda o comprar la criptomoneda del momento, para no perder esas posibles ganancias astronómicas. Y, sin entender demasiado, se puede comprar sin saber realmente en qué nos estamos metiendo.

“Gran parte de la efectividad de las estafas, donde vemos que algunas criptomonedas se multiplican por cien o por mil, se basan en provocar un sentimiento de que te estás perdiendo la oportunidad de comprar el activo o generar rendimientos altos en tu inversión en poco tiempo”, señala Augusto Adamoli, director de Operaciones de Lemon. “Toda oportunidad que se presente con la obligación de captar fondos ajenos para someterlos a algún tipo de inversión que promete altos resultados en un período corto de tiempo probablemente constituya un esquema Ponzi. Asimismo, si además remunera nuevos ingresos, puede constituir un esquema piramidal”, añade. Si la promesa es demasiado grande, algo raro está pasando.

En este escenario, según explica Adamoli, siempre es importante considerar que cualquier tipo de publicidad, persona o mensaje privado que incite a actuar o comprar de forma rápida es sospechoso. Es preferible tomarse una pausa, averiguar un poco más, y ver en qué se está metiendo. El apuro deber ser ajeno, no propio.

Elegir bien la app (y el modelo de negocio)

Es importante verificar qué plataforma se van a usar. Está lleno de apps fraudulentas. Entonces, siempre es importante verificar que la plataforma o aplicación esté en las tiendas oficiales de Google o Apple. No es garantía absoluta, pero al menos deja en el camino a las más riesgosas.

También se debe identificar el modelo de negocio. ¿De dónde provienen los rendimientos prometidos por la plataforma? Un modelo de negocio transparente da cuenta de la legitimidad de una inversión. Entonces, si solo depende de la captación de nuevos inversores o no queda claro cómo lo hacen, es un gran indicio para pensar que podría ser un esquema fraudulento.

Si hay demasiadas promesas, hay que dudar

Nadie puede asegurar ni prometer rendimientos financieros específicos (menos un influencer). Por eso, el ABC para invertir incluye asegurarse de que la plataforma en cuestión esté registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Hay que verificar que la plataforma esté registrada en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la CNV. Si una empresa ofrece inversiones en cripto y no está registrada allí, no puede operar en la Argentina.

Sin exigencias de tiempo o dinero

Esa posible inversión en cripto no debería exigir una inversión mínima o tiempo de permanencia, por una razón simple: las criptomonedas no necesitan montos mínimos de dinero para empezar a invertir o generar rendimientos. En este sentido, tampoco solicitan permanecer un determinado plazo de tiempo para acceder a los fondos. Entonces, si una plataforma quiere imponer un mínimo obligatorio, o demora en devolver el dinero, mejor cerrar la relación. Otra señal clara de peligro es si piden un dinero extra como “multa” para habilitar el retiro de la plata.

La volatilidad del mundo cripto, sumada a la sencillez con la que se puede invertir, ha hecho que surjan muchas estafas de gran notoriedad en torno a este rubro, pese a que millones de personas lo usan a diario sin problemas Shuttertstock - Shutterstock

¿Comprar BTC en un exchange?

El programador, emprendedor y divulgador argentino Santiago Siri dice: “Comprar bitcoin en un exchange [un servicio de compraventa de cripto] no es realmente entender de qué se trata esto, es importante también saber que el BTC lo debe custodiar uno mismo directamente”. En este sentido, señala que usar alguna billetera nativa de BTC o un hardware wallet para tener la custodia directa del activo es importante. Es decir, es importante tener la criptomoneda en la PC, en una app en el teléfono o en un pendrive (pero cuidando de no perder la contraseña). “Bitcoin nació precisamente para que no sean los bancos quienes controlan nuestro dinero, sino para que cada uno de nosotros tenga control directo de su dinero sin intermediarios. Es imperioso que los usuarios comprendan el poder y responsabilidad que viene con eso”, concluye.

Cuidado con las direcciones maliciosas

Uno de los atributos de la blockchain, esa red de registro compartido e inalterable que es la base de todo el mundo cripto, es la transparencia. Si se desconfía de la dirección adonde se está enviando las criptomonedas, se puede chequear que esté identificada como maliciosa en ChainAbuse. Es una plataforma Web3 que informa sobre actividades criptográficas maliciosas de forma gratuita. También es importante que el token que se está por comprar (la “moneda” cripto) se encuentre registrado en la red. Es decir, si el token que se está comprando solo se puede intercambiar en el exchange de la empresa que lo emitió y no aparece en otros mercados o plataformas confiables, podría ser una señal de riesgo: no es una moneda fungible, no se puede cambiar por otras, y te está dejando atrapado en la red de esa compañía. Es importante siempre verificar que esté listado en CoinMarketCap u otros sitios reconocidos antes de invertir.

Leer el White Paper

Para invertir hay que estudiar. Para evitar malos momentos con perfiles o entidades falsas, siempre es necesario investigar de antemano el White Paper o carta de presentación del proyecto en el cual se desea invertir. Leerlo (con los respectivos doble-clics) es un paso básico para entender la seriedad del proyecto.

Hay otros pasos que debemos hacer. Hay que tener cuidado con los mensajes o comunicaciones por mail o por teléfono que lleguen notificando que el proyecto es todo un éxito. Podría suceder que una de estas comunicaciones digan que necesitan corroborar los datos para poder hacer llegar las ganancias. Cuidado, porque podría usarse para estafas más tradicionales (como robar la cuenta de WhatsApp, etcétera). También, hay que tener precaución con las alertas y notificaciones que redireccionan a una página donde supuestamente dejaron alguna clase de premio. Muchas veces son falsas. También puede suceder que esa dirección, aunque sea oficial, sea vulnerable a ataques o manipulaciones. Antes de proceder, siempre se debe mirar bien; si llegó por mail, SMS o WhatsApp, no entrar directo al link, sino ir al sitio oficial, o a la app móvil oficial.

Hay que estudiar

Muchas de las plataformas que ofrecen la compra y venta de criptomonedas tienen una división de educación financiera, con información, data actualizada y bibliografía. Binance Academy, por ejemplo, proporciona información de divulgación con datos del mercado. En la Argentina, Ripio hace varios años desarrolla su launchpad académico con información pertinente (hace dos años editaron un libro sobre el universo cripto). Por su parte, la wiki de Lemon tiene un apartado completo para evitar estafas con cripto, sobre todo pensando en un usuario con un perfil más aventurado que quiere explorar la Web3. Este apartado específico está pensando para poder navegar de manera segura con una wallet descentralizada. Además, esta fintech, como otras, cuenta con un canal de soporte para denunciar cuentas que estén involucradas en estafas.

