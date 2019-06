A punto de caerse: así es la inusual forma de llevar una laptop de Ben Affleck

La forma de agarrar la computadora portátil se convirtió en un tema de conversación entre los usuarios de Twitter

Un retrato de un solitario Ben Affleck puede pasar como una foto más para un paparazzi. Sin embargo, la particular forma de llevar una computadora portátil Macbook de Apple se convirtió en un tema de conversación en Twitter .

En la foto, Affleck sostiene la notebook de Apple desde una de sus esquinas, como se pudo ver en una foto publicada por la escritoria Amanda Rosenberg. La curiosa forma de llevar este equipo, con un costo estimado de al menos 1300 dólares según el modelo, generó comentarios entre los usuarios de Twitter.

"Esta foto me provoca un ataque de pánico", fue uno de los comentarios que recibió el tuit. "El agarre de pinzas en la esquina me vuelve loca", agregó Rosenberg. Otros usuarios también recordaron que no es la única celebridad que lleva sus dispositivos electrónicos al borde de una caída accidental. Este agarre suele ser conocido como "The Kanye", en referencia al rapero Kanye West. A su vez, Affleck ya había sido fotografiado en 2013 con el inusual agarre de su laptop.