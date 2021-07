Accesorios que te hacen la vida más fácil para trabajar con el smartphone

La pandemia continúa marcando nuestra realidad y, ahora, el nuevo pico de contagios obligó a trabajar otra vez desde casa. Los chicos por su parte, aunque ya hay algo de presencialidad, continúan con clases virtuales y estudian muchas horas en sus casas. Los smartphones pueden ser grandes aliados, pero tienen varias limitaciones. A continuación, algunas soluciones que se consiguen en el mercado local.

Teclado inalámbrico. El K380 de Logitech tiene un diseño compacto para adaptarse a espacios reducidos. Este periférico brinda la posibilidad de conectarse con hasta tres dispositivos inalámbricos en forma simultánea. Permite asignar las teclas para ofrecer una distribución habitual con los accesos directos favoritos y está disponible en tres colores: blanco, negro y rosa.

Más espacio. La capacidad de almacenamiento de los dispositivos móviles es otra desventaja respecto de las computadoras, que varía de acuerdo con el precio que hayamos pagado por el dispositivo. Una forma de resolver este conflicto es mediante tarjetas de memoria. Entre las disponibles aquí está la CanvasSelect Plus, de Kingston. Permiten almacenar documentos pesados, fotos y videos para liberar la capacidad interna del teléfono y evitar que se ralenticen sus distintas funciones. También pueden resultar de utilidad el lector MobileLite Plus, de la misma marca. Se trata de una herramienta que acelera la transferencia de archivos y el tiempo de procesamiento. Sirve para tarjetas SD y micro SD. La tarjeta de memoria CanvasSelect Plus fue diseñada para móviles Android y cámaras digitales hogareñas. Viene en formato SD y microSD en capacidades que van de 32 a 512 gigabytes (GB.)

Mouse de bolsillo. El mouse inalámbrico Bluetooth Multi-Trac, de Verbatim, fue diseñado para utilizarse con tablets, celulares y computadoras. Cuenta con tecnología Blue LED y no necesita un receptor para conectarse inalámbricamente a los dispositivos. Es compatible con equipos Android, Windows y macOS que posean conexión Bluetooth. Tiene un alcance de más de 9 metros, según el fabricante. Puede utilizarse en gran cantidad de superficies, desde mesas de granito hasta vidrio, y su sensor óptico es de 1600 puntos por pulgada (DPI, por sus siglas en inglés), lo que permite un seguimiento suave y preciso. Como todos los periféricos actuales de esta clase, es de bajo consumo de energía y opera con una sola pila AAA (las más chiquitas). Por último, su forma ergonómica ayuda a reducir las molestias causadas por muchas horas de trabajo.

Plataforma de carga. Al darle un uso intensivo de los celulares, las baterías se consumen rápidamente; por eso es fundamental mantenerlos cargados. Eso sí, el cable suele ser un engorro. Entre los cargadores inalámbricos disponibles en el mercado está el Halo, de Klip Xtreme. Se trata de una plataforma circular que carga los celulares con solo apoyarlos sobre ella. Cuenta con indicador de carga LED y adaptador de pared USB. Eso sí, necesario chequear la compatibilidad de los equipos antes de adquirirla. Funciona, principalmente, con los Galaxy S8 y S9, los iPhone X, 8 y 8 Plus, y otros teléfonos compatibles con Qi.

Sonido inmersivo. Los auriculares HyperX Cloud Stinger Core son livianos, resistentes y ofrecen sonido inmersivo mediante dos altavoces de 40 mm. Para comunicaciones, tienen también micrófono con cancelación de ruido que corta el sonido ambiental y resalta la voz del usuario. Además, para silenciar el micrófono sólo basta con girarlo hacia arriba. Este auricular es compatible con Windows, celulares y consolas de videojuegos.

A buen puerto. Compartir recursos y equipos es fundamental cuando son varios los integrantes de la familia que están trabajando en casa, lo mismo que cuando es necesario conectar periféricos. Esa es la función del concentrador (hub, en la jerga) USB-C 7 in 1, de Lenovo. Permite por medio de una conexión USB-C cargar dispositivos y añadir un monitor extra en resolución 4K o HD. Además, incluye conexión de red, un puerto de audio de 3,5mm y un lector de tarjetas TF y SD.

Copiado. Por último, si hay que imprimir documentos y tareas es aconsejable elegir una impresora que tenga conexión wifi. De esta manera no será necesario que todos utilicen una computadora para sacar sus trabajos. Será suficiente contar con un teléfono o tablet, que siempre tienen wifi. Entre los equipos disponibles en el sector se encuentra el modelo MFCJ6730DW, de Brother. Esta máquina multifunción utiliza inyección de tinta a color e imprime en hojas de hasta tamaño A3. Es copiadora, impresora scanner y fax.