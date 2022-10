Agenda Vida Digital

GRATIS

ILVEM. Ofrecerá los miércoles de octubre un seminario sin cargo sobre “Marketing Digital: aprender a generar capital social mediante la capacitación en programas de afiliados y referidos”. Formato: virtual. Informes: info@ilvem.com

SAP. Desarrollará capacitaciones no aranceladas sobre “Insights into Selected Logistics Innovations in SAP S/4HANA” (inicio: lunes 12) y “SAP SuccessFactors Learning: Get Your Implementation Right!” (inicio: lunes 19) . Los cursos se dictan en inglés (con subtítulos en español). Informes: http://open.sap.com/courses

#MONETIZA22. Es el título del “Congreso OnLine de E-commerce” que el blog de Jose Facchín, JF Digital y Web Escuela organizarán el miércoles 19 y jueves 20. Temario: cómo aumentar las ventas en línea, estrategias de marketing digital, tendencias, etcétera. Inscripción: gratuita. Informes: https://josefacchin.com/congreso-online/

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACIÓN. Realizará un curso titulado “Cómo tener presencia en Google: aprende a diseñar Google Maps”. Lectores de LA NACION: 30% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com

ARANCELADOS

AMERICA DIGITAL. Presentará el martes 4 los seminarios On Demand: “Su viaje de migración a la nube de Amazon Web Service (AWS) empieza ahora”, “Microsoft Reimagine: Reimagina tu Pyme” y “Microsoft Security Summit: redefiniendo estrategias para el trabajo híbrido”. Informes: https://news.america-digital.com/calendario-eventos/

IMAGE CAMPUS. Dictará las formaciones en línea: “Blender” (inicio: lunes 17), “After Effects” (inicio: martes 18), “Pixologic Zbrush” (inicio: lunes 24) e “Introducción a Unreal Engine” (inicio: jueves 27). Informes: www.imagecampus.edu.ar

ILVEM. Dictará un curso personalizado de “Teleworker: capacitación en habilidades necesarias para trabajar en entornos digitales”. Informes: info@ilvem.com