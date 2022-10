Agenda Vida Digital

escuchar

GRATIS

NUBIRAL. Organizará, el miércoles 19, un webinar gratuito sobre “Data & Innovation en la Industria Farmacéutica”. Informes: https://marketing.nubiral.com/ciclo-de-webinars-2-data-amp-innovation-en-la-industria-farmaceutica

SAP. Iniciará el miércoles 19 la capacitación no arancelada “SAP SuccessFactors Learning: Get Your Implementation Right!”. Informes: http://open.sap.com/courses

ILVEM. Ofrecerá los miércoles de octubre un seminario online, sin cargo, referido a “Marketing Digital: cómo generar capital social”. Informes: info@ilvem.com

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACION. Dictará un curso de “Armado y Reparación de PC + Notebook + Tablet”. Lectores de “La Nación”: 20% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com

ARANCELADOS

IMAGE CAMPUS. Desarrollará las formaciones virtuales: “Blender” (inicio: lunes 17), “After Effects” (inicio: martes 18), “Pixologic Zbrush” (inicio: martes 25) e “Introducción a Unreal Engine” (inicio: jueves 27). Informes: www.imagecampus.edu.ar

ITBA. La Escuela de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) iniciará el martes 18 una “Certificación Avanzada en Business Analytics”. Modalidad: virtual. Duración: 5 semanas. Informes: www.itba.edu.ar

ILVEM. Dictará el curso personalizado “Teleworker: capacitación para trabajar en entornos digitales”. Informes: info@ilvem.com

EVENTOS

NERDEARLA. El encuentro organizado por la comunidad argentina de sistemas se realizará del miércoles 19 al sábado 22. La novena edición, de formato híbrido, ofrecerá talleres técnicos, feria de empleo y más de 150 charlas tecnológicas (presenciales y virtuales). Entrada libre y gratuita. Informes: https://nerdear.la

#MONETIZA22. Es el título del “Congreso OnLine de E-commerce” que el blog de Jose Facchín, JF Digital y Web Escuela organizarán el miércoles 19 y el jueves 20. Temario: cómo aumentar las ventas en línea, estrategias de marketing digital, tendencias, etcétera. Inscripción: gratuita. Informes: https://josefacchin.com/congreso-online/

