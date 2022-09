Agenda Vida Digital

GRATIS

ILVEM. Ofrecerá el miércoles 28 un seminario virtual y gratuito sobre “Marketing Digital: aprender a generar capital social mediante la capacitación en programas de afiliados y referidos”. Informes: info@ilvem.com

SAP. Brindará capacitaciones sin cargo referidas a: “Working with Calculation Views in SAP HANA Cloud” (desarrollo de modelos de vista de cálculo; inicio: miércoles 28) e “Insights into Selected Logistics Innovations in SAP S/4HANA” (nuevas características y funciones de ventas, abastecimiento, compras y cadena de suministro; inicio: 12 de octubre). Los cursos se dictan en inglés (con subtítulos en español). Informes: http://open.sap.com/courses

CON DESCUENTO

ECI COMPUTACION. Desarrollará un curso de “Armado y Reparación de PC + Notebook + Tablet”. Lectores de LA NACION: 20% de descuento. Informes: www.ecicomputacion.com

ARANCELADOS

ILVEM. Implementará un curso personalizado titulado “Teletrabajador Holístico: capacitación y entrenamiento cognitivo en las habilidades virtuales necesarias para trabajar en el entorno digital”. Informes: info@ilvem.com

AMERICA DIGITAL. Presentará el 4 de octubre los seminarios On Demand: “Su viaje de migración a la nube de Amazon Web Service (AWS) empieza ahora”, “Microsoft Reimagine: Reimagina tu Pyme” y “Microsoft Security Summit: redefiniendo estrategias para el trabajo híbrido”. Informes: https://news.america-digital.com/calendario-eventos/

IMAGE CAMPUS. Dictará las formaciones en línea: “Blender” (inicio: 17 de octubre), “After Effects” (inicio: 18 de octubre), “Pixologic Zbrush” (inicio: 24 de octubre) e “Introducción a Unreal Engine” (inicio: 27 de octubre). Informes: www.imagecampus.edu.ar

EVENTOS

PULSO IT 2022. El miércoles 28 y el jueves 29 se realizará la 6° edición de “Pulso IT”, encuentro del universo tecnológico que conectará a innovadores, resellers, referentes, medios, clientes, etc. Paneles: Fabricación Nacional, Ciberseguridad, Gaming e Infraestructura. Informes: https://live.pulsoit.com.ar

ITBA. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires desarrollará el miércoles 28 y jueves 29 el evento “3D HUB”, feria tecnológica gratuita enfocada en el ecosistema de las tecnologías de impresión, escaneo y software 3D. La experiencia contará con charlas presenciales y virtuales, exhibiciones y juegos interactivos, entre otros. Informes: https://bit.ly/3qxJYQR y www.itba.edu.ar