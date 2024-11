Amazon suma envíos gratis a la Argentina, y es muy sencillo acceder a este beneficio

Amazon sigue mejorando su servicio para los clientes que viven en la Argentina y quieren comprar productos en la tienda estadounidense, ahora con la opción de comprar sin pagar por el envío.

Hace algo más de un mes anunció una nueva tarifa plana para la Argentina: la posibilidad de comprar productos con envío directo al país y un pago único de cinco dólares, sin importar la cantidad de productos ni el tamaño del envío. No alcanza a todas las cosas que vende la compañía (hay productos que no tienen envío al país) y aun así, al pago de 5 dólares hay que sumarle los impuestos de importación que abonarán esos bienes (y que dependerán de cada tipo de producto). Dependiendo qué se esté buscando puede ser o no una alternativa más económica a la compra local.

La tienda sumó ahora una alternativa para bajar costos: Amazon bonificará por completo el envío a la Argentina (es decir, el envío será gratis) si la compra que hacemos supera los cien dólares. Al igual que con la tarifa plana, hay cosas que no tienen envío a nuestro país, y los impuestos de importación seguirán estando vigentes; pero es una forma de reducir aún más el costo de traer productos al país.

Habrá que prestar atención, además, al próximo Black Friday y el Cyber Monday estadounidenses, que serán el 29 de noviembre y el 2 de diciembre respectivamente, donde puede haber descuentos que justifiquen la compra en Estados Unidos aprovechando que no se cobra el envío a nuestro país (o que se pagan solo 5 dólares).

No está de más recordar que el Cyber Monday nacional todavía sigue vigente hoy, y que aunque la fecha de final oficial es este miércoles, muchas promociones y descuentos se suelen extender toda la semana.

LA NACION

Temas InternetAmazon