Apple desarrolla una función para realizar selfies grupales con distancia social

Conocida como selfies grupales sintéticas, la función de Apple permitiría sacar autofotos grupales con distancia social

La vida cotidiana ya no volverá a tener los mismos hábitos y costumbres después de la pandemia de coronavirus covid-19 , y las selfies grupales no están al margen de estos cambios. Por este motivo, Apple tiene previsto desarrollar una función que permita c rear autofotos grupales que permita unir a diferentes personas que no se encuentran en el mismo lugar , según una solicitud de patente que realizó la compañía en la agencia gubernamental estadounidense.

La función, denominada Synthetic group selfies , fue revelada por el sito Patently Apple , y permite que un usuario pueda invitar a otras personas a formar parte de una selfie grupal . Este collage en tiempo real puede incluir fotos y videos almacenados, y los participantes pueden intercambiar las posiciones o mantener el lugar elegido por el autor del retrato.

Las pantallas de la función de selfies sintéticas presentes en la documentación enviada por Apple a la agencia gubernamental de patentes

Aunque esta función parece ser oportuna para esta ocasión, Apple solicitó esta patente en 2018 , mucho antes de la pandemia, y acaba de ser otorgada el pasado 2 de junio . A su vez, ante la inminente conferencia de desarrolladores que se realizará de forma online, por el momento no hay indicios firmes sobre el lanzamiento de esta función en las futuras actualizaciones de software del iPhone o iPad.

La conferencia de desarrolladores de Apple tendrá su edición online el 22 de junio , un encuentro donde se espera conocer las novedades relacionadas con sus plataformas de software. Sin embargo, la expectativa también está puesta en los rumores de cambio de chips de Intel por un desarrollo propio basado en la arquitectura ARM en una futura línea de computadoras personales.