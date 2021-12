Argentina Game Show 2021: cómo organizar un evento gamer presencial tras un año y medio de pandemia

La pandemia sacudió a todos los sectores de la industria y nos llevó a repensar la manera de sociabilizar, de trabajar y de entretenernos. El gaming online fue un refugio que parte de la población adoptó para juntarse con amigos. Among Us, Call Of Duty, Fortnite, FIFA y muchos juegos más fueron el lugar para reunirse en esos días de cuarentena. Pero también, ante la faltante de opciones de entretenimiento tradicional, muchos se volcaron a conocer nuevos streamers en Twitch y a seguir los torneos más importantes de esports en el planeta.

Ahora que la pandemia está quedando lentamente atrás, el equipo de LocalStrike y la AGS decidieron apostar a un nuevo evento presencial, donde por fin los gamers van a poder volver a encontrarse en persona para conocer a sus ídolos, para jugar juegos y para ver las finales de los torneos más importantes. Bajo las normativas sanitarias estipuladas por el Gobierno porteño, y con algunas restricciones de capacidad, la AGS Flow 2021 (su séptima edición), volverá a transcurrir el próximo viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre en el centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires.

Walter Costabel, CEO de AGS

Un rompecabezas para reensamblar

“La alegría de estar haciendo esto es el reencuentro con el público y la devolución que estamos teniendo, de agradecimiento y de muchas ganas de venir al evento”, cuenta Walter Costabel, director de LocalStrike y CEO de AGS. “Hay un factor emocional muy fuerte este año para AGS: lo importante es encontrarse con amigos y compartir”. Pero no todo es tan simple como reunirse y festejar después de dos años de eventos online. Las dificultades para organizar uno de los primeros eventos presenciales post-cuarentena en la Ciudad son muchas: “es el evento más difícil que nos tocó armar, en todo sentido. Muchas dificultades a la hora de armarlo técnicamente. Obviamente el evento no lo producimos 100% nosotros mismos, sino que hay proveedores que participan como en cualquier tipo de evento: pantallas, estructuras, iluminación, sonido, agencias de seguridad, limpieza. y la realidad es que en estos últimos años en Argentina estas empresas se desarmaron, hay proveedores con falta de materiales, de personal. Costó muchísimo armar el evento como nosotros lo queríamos armar, nos dimos cuenta es para nuestro rubro, que es producción de eventos en general, fue un golpe muy fuerte la pandemia y los costos se dispararon.”

En la AGS Flow 2021 habrá torneos de esports con público presencial

A pesar de las dificultades, la AGS volverá a reunir a un sector que brilló en la pandemia, pero detrás de una PC. Ahora será el turno de verse las caras y de disfrutar de torneos de esports y de la presencia de las figuras más relevantes del mundo del streaming. “Para este 2021 buscamos el contenido más fuerte que esté ocurriendo en el momento en nuestro país. Hoy los esports están en un lugar de privilegio, un protagonismo que no podemos obviar o descuidar. Quisimos que todas las organizaciones de esports tengan su espacio en AGS, que participen de las principales competencias y que obviamente la gente pueda volver a vivir un torneo presencial, ver a los jugadores jugar en vivo, en un escenario”, cuenta Costabel, a lo que agrega: “va a ser una prueba para los pro-players, que quizás le perdieron la práctica a la competencia en vivo, de jugar con gente gritando, alentando… no en la comodidad de tu casa, o de una gaming house. Además, si bien no todos los rubros ya optaron por abrirse a eventos, también vamos a tener marcas que presentan sus productos”.

Pero no todo será deportes electrónicos. La feria no busca solo abarcar el gusto de los fans de Counter Strike y FIFA, por ejemplo, sino también del público fanático del gaming en general: “Es un evento de entretenimiento, todos los gustos tendrán su propio espacio, y podrá disfrutarlo a su manera. Tenemos el tradicional sector de stands del rubro junto a las organizaciones de esports, tenemos todo el sector donde están los torneos y competencias, y tenemos otro pabellón para el entusiasta, para el que quiere ir a ver qué productos nuevos hay, probar juegos, divertirse bailando Just Dance, jugando FIFA.” Además de los stands y torneos, Walter asegura que el entretenimiento será para todos, inclusive para los fanáticos de los shows en vivo y la comida. “También tenemos un espacio exterior muy grande, con escenarios donde va a haber shows musicales, DJs, concursos de cosplay, paneles, en todo momento y en todo horario va a estar ocurriendo un contenido diferente en ese escenario, más todo lo que va a estar pasando en el exterior con las comunidades. Hay muchos streamers que tienen su propia comunidad y todos ellos están invitados”. Para no perderse nada, AGS asegura que todos los pabellones tendrán pantallas gigantes, con transmisiones de todo lo que esté pasando en vivo para que nadie se pierda de nada esté donde esté. Inclusive habrá transmisiones para otros países, con versiones virtuales del evento como en Venezuela y México.

La expo AGS Flow 2021 se hará del 10 al 12 de diciembre, con entradas limitadas por la pandemia

La pandemia, el futuro y el presente de los esports y el streaming

Esta industria, que tendrá su fin de semana de festejo y tuvo su pico en la pandemia, está en un momento clave para encarar el futuro. Muchos aseguran que el gaming y los esports seguirán creciendo hasta ser lo más relevante del mercado del entretenimiento, mientras que otros afirman que es un nicho con un techo alcanzado. Sobre esto Costabel, referente de la industria local, opina que “obviamente en la pandemia hubo una explosión de audiencia en nuestros contenidos. La gente se acercó a todo lo que hace nuestro ecosistema. Y durante ese tiempo se entendió que estaba bien hacerlo de manera improvisada, informal. Hace un tiempo que empezó a buscarse mejores producciones, calidad a la hora de entregar contenidos. Ahora lo que se viene es un público más exigente. Todos aquellos que lo entendieron están prevaleciendo.”

“Yo creo que el futuro está en este tipo de plataformas como Twitch, por la inmediatez y la sencillez, pero me parece que se van a quedar aquellos que entiendan que como cualquier entretenimiento, a la larga vas a tener que aportar producción y calidad. Creo que en algún momento la improvisación va a morir, va a quedar en el camino. El que no haga nada por mejorar su producto va a terminar en la nada” En cuanto a los esports, Walter afirma que todavía tienen un recorrido muy largo, pero con un lugar específico en el entretenimiento: “Creo que están con una madurez absoluta en Latinoamérica, ni hablar el resto del mundo. Pero soy de los que piensan que todo tiene un techo, nos guste o no; es un momento en que empiezan a parcializarse los gustos, hay personas que están siendo curiosas y después se van a ir, y al mismo tiempo hay grandes eventos que los ve todo el mundo, como la final de un Mundial.”

En la versión 2021 de Argentina Game Show habrá show de cosplay, entre otras cosas

Restricciones sanitarias y protocolos en el evento

El evento es gratis y requiere una app, AGS Flow 2021, para conseguir entradas con algunos desafíos. Pero a pesar de la alegría de volver a juntarse, hay algunas restricciones que no se pueden obviar para cumplir con los protocolos y proteger la salud de todos. El evento tendrá una capacidad limitada, que se revisará diariamente, y requerirá el uso de barbijo como lo estipulan las normativas de a ciudad de Buenos Aires. Por ahora se espera que se podrán juntar 30 mil personas en los tres días, pero este número de entradas se pueden ampliar dependiendo de las normativas vigentes. Lo positivo es que habrá espacios más grandes, menos conglomerados, para disfrutar de los contenidos.