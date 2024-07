Así se vería Hello Kitty en la vida real, según la inteligencia artificial

Escuchar

Los fanáticos de Hello Kitty que quieran pensar cómo se vería en la vida real puede imaginarlo a partir de imágenes generadas por un asistente de inteligencia artificial.

Este tipo de softwares disponen de gran cantidad de imágenes de la web para generar versiones realistas de distintos personajes. Una de las plataformas habilitadas para hacer esta actividad es Copilot, creado por Microsoft y OpenAI, que diseña imágenes en tiempo real y en pocos minutos. Esta cuenta con tecnologías avanzadas de IA, generada por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI, GPT-4 y DALL·E 3.

La inteligencia artificial de Copilot permite generar imágenes realistas en pocos segundos (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

La enorme popularidad del personaje creado para la empresa japonesa Sanrio por la diseñadora Yuko Shimizu en 1974 hace que exista gran cantidad de imágenes del mismo en la web. Esto facilita el trabajo de Copilot, que cohesiona estos archivos para generar reversiones del mismo.

Aunque popularmente hay un consenso de que Hello Kitty es una gata, desde Sanrio desmienten esta afirmación, sosteniendo que es la representación de una niña. Según la historia oficial, su nombre es Kitty White, nació en Londres un 1° de noviembre, y además de sus padres tiene una hermana gemela, Mimmy, que también es una niña. Incluso, en esta trama, el personaje tiene novio y hasta su propio gato mascota, llamado Charmmy Kitty.

En este debate entre fans y creadores, Copilot tiene una posición tomada: “Hello Kitty es un personaje ficticio que, aunque tiene características de una gatita, como el moño rosa y los bigotes, no es una gata. La compañía Sanrio, creadora de Hello Kitty, ha explicado que ella es una niña pequeña, una amiga, pero no una gata”, define el asistente virtual. De todas formas, a la hora de generar imágenes de cómo se vería, toma ambos partidos.

Cómo se vería Hello Kitty en la vida real

La primera imagen de Hello Kitty que genera Copilot toma el consenso de que es una gata blanca, por lo cual elige representarla de esta forma. Así, la felina Hello Kitty luce un pelaje blanco como la nieve, un moño rosa y un collar con un corazón del mismo tono, que viene a reemplazar al mono con el que tradicionalmente se la viste. En esta representación generada por IA, el personaje aparece en una cama, rodeada de figuras que tienen el rostro del dibujo animado, como lo concibió Yukel éro Shimizu.

Hello Kitty en la vida real imaginada por la inteligencia artificial de Copilot

Al imaginar a Hello Kitty como una persona, Copilot la antropomorfizó con orejas reales de gato y bigotes felinos. Entre sus rasgos humanos se destaca la piel blanca, los ojos de contornos asiáticos y las mejillas ruborizadas. Su ropa está atravesada por el rosa claro, que colorea sus moños —lleva uno en la cabeza y otro al cuello—, un collar estilo choker y un vestido con encaje que deja sus hombros al descubierto.

Hello Kitty imaginada como humana por la inteligencia artificial de Copilot

La última imagen con la que Copilot recrea a Hello Kitty en la vida real la muestra otra vez como una gata blanca, reconocible en su rol por el moño rosado que lleva en la cabeza. En este caso, mira por la ventana en una ciudad indeterminada mientras, a su espalda, el sol sale sobre el paisaje urbano que habita.

Hello Kitty en la vida real, imaginada por la inteligencia artificial de Copilot

