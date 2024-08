Bad One: El frente ucraniano se llena de perros robot para luchar contra el ejército ruso

Escuchar

Sigilosos y ágiles, los perros robot ya se usan en misiones peligrosas de los soldados ucranianos, como la inspección de trincheras rusas o la detección de minas, y pronto pueden convertirse en una ayuda permanente en el frente de batalla. Ucrania se suma así a China, que en mayo de este año hizo ejercicios militares usando perros robot artillados.

En una demostración realizada en un lugar de Ucrania cuyo nombre se mantuvo confidencial, un perro metálico del modelo BAD One, siguiendo órdenes de un operador a través de un mando a distancia, se levantó solo, se agachó, corrió y saltó. Derivado de un modelo disponible en el ámbito comercial, este robot tiene una versión más sofisticada, el BAD Two, que no puede ser mostrada por razones de seguridad.

Un perro robot del ejército ucraniano; está pensado para investigar trincheras enemigas, llevar municiones y hacer tareas de exploración Agencia AFP

Capaz de realizar numerosas tareas en el frente, estos perros robot podrían convertirse en un aliado fundamental para el ejército ucraniano, al que le faltan efectivos para hacer frente a la invasión rusa que dura ya casi dos años y medio. “Tenemos soldados (...) enviados en misiones de reconocimiento” que están “en su mayoría muy entrenados y experimentados”, pero “en permanentes situaciones de riesgo”, explicó el operador Yuri (un seudónimo), haciendo una demostración ante periodistas de AFP.

Así se mueven los perros robot del ejército ucraniano

“Los perros limitan los riesgos que corren los soldados y aumentan las capacidades operativas”, añadió este especialista de una empresa británica que desarrolla soluciones militares. “Al final, salvan vidas”. En el mercado internacional ya existen perros robot capaces de llevar un fusil en el lomo, o un lanzallamas. También se han mostrado experimentos usando perros robot capaces de nadar, de transportar medicamentos o municiones, o de simplemente hacer tareas de reconocimiento sobre territorio enemigo, usando las múltiples cámaras que llevan en el cuerpo.

La máquina utilizada para la demostración se desplaza gracias a una batería que tiene autonomía para “entre dos y tres horas”, aseguró. Y el controlador humano tiene un botón de emergencia, que elimina todos los datos si el perro robot es capturado por el enemigo.

También se ha demostrado cómo se puede transportar un robot de este estilo con un dron, aumentando su alcance y reduciendo las chances de que una persona salga herida. Los drones de ataque y reconocimiento están jugando un papel central en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Este perro robot de Ghost Robotics puede llevar un rifle a control remoto en el lomo

Los perros que prueba el ejército ucraniano son útiles para detectar minas o artefactos explosivos, aunque también pueden servir para llevar municiones o medicamentos a puntos calientes del campo de batalla. De hecho, esa fue la motivación inicial detrás del desarrollo de Spot, el primero de los perros robot, desarrollado por Boston Dynamics.

“No puedo decir cuántos vamos a poner en marcha y dónde, pero van a tener un significativo impacto en las operaciones militares y van a incrementar la seguridad de los soldados”, dijo Yuri.

El perro robot que está probando el ejército chino

