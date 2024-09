Bluetooth 6.0: llega la versión que te ayudará a encontrar tus auriculares

Escuchar

Llevamos ya 25 años con dispositivos Bluetooth en el mercado (comenzando con un auricular inalámbrico presentado en 1999 como debut absoluto de esta tecnología). En este cuarto de siglo el grupo que desarrolla este estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance ha sumado versiones y funciones (incluyendo ampliar el alcance de los 10 metros máximos originales a un par de centenar actuales, en condiciones ideales), y ahora presentó Bluetooth 6.0.

A diferencia de las versiones anteriores, preocupadas por reducir el consumo de batería, mejorar la calidad del audio y el alcance de la tecnología (es decir, cuán lejos podés estar del celular sin que el sonido de los auriculares comience a entrecortarse) o permitir la transmisión multidestino, Bluetooth 6.0 tiene una característica saliente: la capacidad para estimar la distancia entre el dispositivo transmisor (el celular) y el receptor (los auriculares). Podría asumirse que es un logro banal, pero no es así: tiene una intención, y es la de ayudar a las redes de Google y de Apple a ubicar con mayor precisión un accesorio cercano (auriculares, un reloj, un llavero Bluetooth).

Recuerden que las redes de Apple y Google (las de “Encontrar mi”) hoy permiten ubicar una enorme cantidad de dispositivos, no solo smartphones, y que lo hacen apelando a todos los smartphones en circulación, que crean una enorme y flexible red de detección mundial: cuando detectan una señal tipo baliza que emiten estos equipos, aun si no tienen conexión a internet o GPS, toman nota de la identificación y su propia ubicación (la del teléfono que los “avistó”) y la informan a Apple o Google, en forma anónima, transparente y automática; esos datos son los que usan luego Apple o Google para ayudarnos a encontrarlos.

Pero hoy Bluetooth sólo te dice si algo está suficientemente cerca como para estar conectado, y ya. Cuando esa conexión son unos pocos metros a la redonda, la superficie a revisar, llegado el caso, es relativamente acotada; cuando el alcance puede ser de varias decenas de metros a la redonda, la tarea se hace imposible. Apple, Samsung, Motorola y otros están apelando a chips con UWB, banda ancha ultra corta direccional, que sirve para este propósito (funcionar como una suerte de puntero que permita ubicar un objeto inalámbrico con precisión); los expertos ven aquí una posibilidad de uso complementario, más que el reemplazo de uno por el otro (más allá de que hoy cualquier computadora viene y vendrá con Bluetooth, mientras que el chip UWB es un adicional).

Como sea -porque el uso de Bluetooth o de UBW no es, en el celular, un tema de instalar una app; el equipo tiene ese componente o no lo tiene-, la buena noticia es que las redes de Google y Apple que permiten encontrar teléfonos, auriculares o llaveros Bluetooth a distancia aún si no tienen conexión a internet ahora serán mucho más precisos y útiles.

El otro gran agregado de Bluetooth 6.0 está en la reducción de la latencia en la comunicación, un dato clave para quienes quieren usar auriculares inalámbricos para videojuegos y temen que el sonido llegue con un retraso que con un auricular cableado no tendría.

Estas son las buenas noticias. Las malas es que al igual que en las versiones anteriores no se puede actualizar el Bluetooth que viene en un equipo; el chip es el que define qué versión corre y qué funciones ofrece; la versión final de Bluetooth 6.0 se publicó hace poco, así que recién en 2025, probablemente, veremos los primeros dispositivos con esta versión. Obviamente, sigue siendo compatible con las anteriores, así que si tenemos auriculares funcionarán sin inconvenientes, aunque no ofrecerán todas las ventajas de la versión nueva.

