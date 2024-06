Canción animal

Escuchar

¿Es posible componer música a partir del retrato de una mascota? La respuesta es afirmativa y los resultados emergen con títulos tales como “Dogvertimento en C” (perro), “Allegro Moderabbit - for solo trumpet” (conejo) o “Sarabande & Gigue of the Guinea Pig - Wonton & Bean Sprout” (conejillo de indias). El creador de esta propuesta, el artista Noam Oxman, trabaja desde su página y redes sociales para desarrollar partituras personalizadas (tanto sonoras como gráficas), y dirigir parte de sus ganancias a la alimentación y el tratamientos médico de gatos callejeros.

LA NACION

Temas Tecnología