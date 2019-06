Canción multigénero

Un tema, muchas versiones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019 • 00:30

Hace algunos años, varios estudiantes de la Universidad Pública de Dalarna (Suecia) decidieron experimentar con una mezcladora basada en Arduino y Flash. El proyecto, retro por donde se lo mire, resultó en una página interactiva en la que los usuarios pueden jugar con un único track de los años 80. De este modo, el tema Never Gonna Give You Up (lanzado por Rick Astley en 1987) se convierte en una pieza reversionable, apta para traducirse en intensidad y en categoría (heavy metal, gospel, hip hop, balada) desde una simple botonera de control.