Cómo activar el “modo Los locos Addams” en WhatsApp

Activar el “modo Los locos Addams” en WhatsApp permite a los usuarios modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a esta serie de terror e ironía, algo que se puede hacer en pocos pasos.

Los Locos Addams es una sátira sobre los convencionalismos sociales creada por Charles Addams, que comenzó como una tira cómica en The New Yorker en 1938 y se transformó en un fenómeno cultural con adaptaciones a televisión, cine y teatro. La familia Addams está formada por personajes extravagantes que viven en una mansión oscura y desordenada, pero lo que los distingue no es solo su estética gótica, sino su unión familiar. A través de su humor negro y situaciones absurdas, esta serie satiriza las convenciones sociales representando a una “familia tipo” exagerada y oscura.

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

Merlina en el modo "Los locos Addams" para WhatsApp, según la IA Copilot

Pero para poder preparar el “modo Los locos Addams”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Otra imagen para el modo "Los locos Adams"

Cómo configurar el “modo Los locos Addams” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo Los locos Addams” deberán seguir los siguientes pasos:

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a Los locos Addams . El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo Los locos Addams” en WhatsApp.

En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.

El personaje Mano, según la IA, para el modo "Los locos Addams" para WhatsApp Copilot

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

Otra versión de Mano, para el modo "Los locos Addams" para WhatsApp Copilot

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.

LA NACION