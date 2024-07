Escuchar

Las personas que tipean rápido en el celular pueden consultar cómo activar la corrección automática de palabras en WhatsApp, para de esta forma no tener errores de ortografía al enviar mensajes.

Activar esta opción no solo les servirá en la aplicación de Meta, sino que se va a replicar en cualquier entrada escrita que se haga con el teclado del teléfono, como consultas en el buscador de Google o durante la escritura de notas en el dispositivo.

El autocorrector de mensajes para Whatsapp se activa distinto según sea un dispositivo Android o iOS Canva

Por tratarse de una cuestión asociada al sistema operativo, la respuesta a cómo activar el autocorrector es distinta según si es un teléfono Android o iOS, el software que utilizan los aparatos de la marca Apple.

Cómo activar la corrección automática de palabras en WhatsApp

Dispositivos Android

Lo primero que se debe hacer es abrir los Ajustes del dispositivo , y dentro de esta opción, el apartado “Administración General” .

, y dentro de esta opción, el apartado . Allí hay que seleccionar el ítem que se llama “Ajustes de teclado” .

. Dentro del mismo, aparece la categoría “sustitución automática”, que al ser activada ya queda habilitada para realizar cambios en los mensajes de WhatsApp y otras entradas textuales.

Dispositivos iOS

En los dispositivos iOS , la opción del autocorrector se configura de manera predeterminada.

, la opción del autocorrector se configura de manera predeterminada. Para aquellos que lo tengan desactivado, deben abrir la app Configuración , posteriormente el ítem “General” y dentro de este la opción “Teclado” .

, posteriormente el ítem y dentro de este la opción . De esta forma, se activa o desactiva la corrección automática.

Cómo poner un mensaje automático en WhatsApp

En caso de ausencia, vacaciones, horarios no laborales y demás, los mensajes automáticos son una herramienta interesante para mantener informados a los clientes y mejorar su experiencia. Estos pueden indicar que en ese momento uno no puede contestar o no estará en línea por cierta cantidad de tiempo. En WhatsApp Business se puede programar el texto específico de este aviso y configurar las situaciones en las que se precisa que se envíe.

WhatsApp permite configurar un mensaje automático para cuando una persona quiere dejar una respuesta fija en el tiempo Pixabay

La aplicación de mensajería afirma que “los mensajes de ausencia no solo te ayudan a proteger tu tiempo personal, sino que también reconfortan a tus clientes al saber que no los estás descuidando”.

Para programar mensajes automáticos en una cuenta de WhatsApp, hay que:

Abrir el WhatsApp Business .

. Ir a la sección “Herramientas para empresas” y, luego, “Mensaje de ausencia”.

Tocar la opción “Enviar mensajes de ausencia”.

Editar el texto y después aceptar la configuración.

Pulsar “Horario” para programar el momento en los cuales tiene que estar activo. Existen varias opciones como “Enviar siempre”, para que esté disponible en todo momento; “Horario personalizado”, para un lapso de tiempo específico; “Fuera de horario comercial”, para los casos donde se debe enviar en estos ratos, que también requiere la configuración de los horarios comerciales de la empresa que tenga la cuenta.

Pulsar “Destinatarios” para definir a quién está destinado el mensaje: todos, los números que no estén agendados, todos los usuarios menos algunos o solamente ciertas personas.

Tocar “Guardar”.

Un detalle importante a tener en cuenta es que para que se envíen estos mensajes hay que tener una conexión a Internet activa en el dispositivo.

LA NACION

Temas Whatsapp