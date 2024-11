Cómo es la muestra cripto en el museo del Banco Central que incluye esferas con dinero real destruido

El Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson”, más conocido como el Museo del Banco Central, recorre la historia de la moneda argentina y de todos los medios de pago que circularon en el país, desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Desde el 31 de octubre de este año (el aniversario de bitcoin) se exhibe allí Arte, inteligencia artificial y el futuro de la economía, la primera muestra oficial de plataformas mineras de Bitcoin y Ethereum admitida por el banco central de un país. Su creador es el financista y cripto artista argentino Alberto Echegaray Guevara. Se puede visitar de forma gratuita hasta el 25 de marzo de 2025 en el museo del Banco Central (San Martín 216, CABA).

Parece contradictorio pensar una muestra de mineras cripto en un contexto tradicional como el de un banco, pero precisamente esa es la búsqueda del artista. A través de una exhibición conceptual aborda el pasado, presente y futuro del dinero. Su intención es mostrar cómo “el dinero es una ilusión óptica”. “Las criptomonedas son parte de una ilusión óptica también. El tema es el valor intrínseco de las cosas. ¿Cuál es el valor intrínseco de todo? Vos te vas a 400 km de la Tierra a la Estación Espacial y si tenés una cerveza, una barra de oro y un millón de dólares, empiezan a cambiar los valores. Seguramente te quedes con la cerveza bien fría y no te importe nada el lingote de oro. Si bajás a la Tierra empieza a cambiar el valor intrínseco del agua, el aire, los alimentos… Ese es el valor real. El resto es una ilusión óptica”, señala Echegaray Guevara durante una visita al museo.

Mineras obsoletas en la muestra cripto en el Museo del Banco Central

En su obra se pueden ver mineras de criptomonedas que estuvieron en funcionamiento y generaron más de 250 BTC y 3000 ETH en aproximadamente cuatro años de uso. En ese mismo espacio, también se encuentran esferas con billetes reales triturados de bancos centrales del mundo.

Esferas de billetes triturados

Para poder exponer, el artista presentó su proyecto en abril de este año al Banco Central. Luego de la aprobación del directorio, pudo montar su exhibición a fin de octubre. Algunas de las obras ya las había expuesto en la Bienal de Venecia. “Todo el dinero destruido es real, de cada banco central. Para llegar a los billetes, el primer paso fue llegar a la Reserva Federal del tesoro estadounidense. Ellos me dieron la autorización para hacer una obra de arte con dinero”, comenta el artista, que vivió en Washington más de 10 años durante este proceso.

“Fui directamente al lugar donde los destruyen. En algunos bancos centrales me dejaron destruir el dinero adentro y en otros me lo dieron destruido, como por ejemplo en el caso de los dólares. Me dieron US$2.000.000 inicialmente en billetes de 100; cada billete pesa un gramo, y cada millón, 10 kilos. A partir de esta experiencia en Estados Unidos fui con la carta a la Unión Europea, y el Banco Central Europeo me lo permitió. Luego Brasil, Suiza y otros. En la India estuve destruyendo dinero en la reserva federal. Pero mi reflexión es que no es un ataque a los bancos centrales ni a los gobiernos. Cada uno tiene su política, es una reflexión para la gente”, señala.

El artista estuvo en más de 17 bancos centrales en 12 años. En las esferas hay francos suizos, yenes, euros, reales, yuanes, y hasta 100 millones de rublos que fue a buscar al banco central de Rusia.

“Los pesos argentinos los obtuve siguiendo a camiones de basura. Eran camiones que estaban transportando los pesos argentinos destruidos desde el Banco Central al Ceamse. En ese momento el BCRA fue uno de los pocos que no me dio el dinero. Esto fue en el año 2012″, señala.

Su investigación ha llegado lejos con la destrucción del dinero real y es una gran provocación que forma parte de una muestra que también retoma las experiencias pioneras del artista Gyula Kósice y las primeras obras realizadas con computadoras en la Argentina en 1969 (por Antonio Berni, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Mac Entyre, entre otros).

La esfera de ethereum

En el sector en donde aborda el presente del dinero, se encuentra la muestra cripto. Se pueden ver 70 mineras S9 de Bitmain de BTC y rigs de ETH, es decir, todo el hardware que trabajaba en el proceso de minería. “En el sector de BTC, está el PoW (Power of Work), el protocolo que necesita mucha energía para minar. Cada minero tiene una vida útil de 4 o 5 años. Estos mineros consumían la energía de lo que es una locomotora de subte, estuvieron prendidos 24/7 entre el año 2015 y 2020″, explica el artista, también conocido como Caiman.

La esfera con 800 ethereum firmada por Vitalik Buterin

Otro de los destacados de la exhibición es la “esfera de Ethereum” (que contiene 800 ETH reales adentro). Está firmada por el propio Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. La “crypto ball” fue expuesta en la Bienal de Arte Venecia en 2023 y tiene pantallas flexibles (compradas antes de su llegada al mercado, según explica) mostrando las cotizaciones. “Es una pieza artística única firmada por Vitalik y atrás está lo más importante… Siempre están los ojos de Dios, los ojos de Jesús. Están en todos lados”, advierte el artista.

