Cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ninguna aplicación

Borrar una foto por accidente o descubrir que desapareció un video importante puede generar preocupación. Cuando se trata de archivos que no están guardados en otro dispositivo o se encuentran sincronizados con una nube de almacenamiento, se puede dar este material por perdido.

Sin embargo, antes de pagar por una aplicación de recuperación, conviene revisar las funciones que ya vienen incorporadas en el celular y los servicios de almacenamiento asociados a la cuenta del usuario.

Qué hacer si desaparece una foto o video del celular(Foto: Freepik)

Android e iPhone cuentan con carpetas que conservan temporalmente los elementos eliminados. También es posible que las imágenes sigan disponibles en una copia de seguridad, en una tarjeta de memoria o en otro dispositivo sincronizado. Las posibilidades dependen de dónde estaban almacenados, de cuánto tiempo pasó desde que se borraron y de si se realizó un respaldo correcto.

Estos son los métodos gratuitos que conviene probar antes de dar una foto o un video por perdido.

1 Revisar la papelera de Google Fotos en Android

En los celulares Android que utilizan Google Fotos, el primer paso es abrir la aplicación y entrar en el apartado Colecciones. Allí se encuentra la opción Papelera, donde pueden aparecer las imágenes y los videos eliminados recientemente.

Cómo recuperar las fotos tras ser borradas del celular

Para recuperar un archivo, hay que mantenerlo presionado y seleccionar Restaurar. El elemento volverá a la biblioteca y, según su ubicación original, también puede aparecer nuevamente en los álbumes y en la galería del teléfono. Google Fotos conserva los archivos eliminados durante un plazo limitado. En la actualidad, los elementos permanecen en la papelera durante 30 días. Si se vació esa carpeta o se eliminó el contenido de manera definitiva, la herramienta ya no permite restaurarlo.

2 Buscar los archivos en la papelera de la galería

Algunos fabricantes de celulares Android incorporan una aplicación de galería propia, independiente de Google Fotos. Samsung, Xiaomi y otras marcas pueden ofrecer una carpeta de eliminados recientemente dentro de esa herramienta. Para revisarla, hay que abrir la galería del teléfono y buscar opciones como Papelera, Eliminados o Eliminados recientemente. La ubicación cambia según el fabricante y la versión del sistema operativo.

3 Recuperar fotos eliminadas en un iPhone

Los usuarios de iPhone pueden utilizar la aplicación Fotos para buscar imágenes y videos borrados. Al abrirla, se debe ingresar en la sección de utilidades y seleccionar el álbum Eliminado. Para acceder, el sistema puede solicitar una identificación mediante Face ID o Touch ID. Después, se debe seleccionar la fotografía o el video y tocar Recuperar. También existe la posibilidad de marcar varios elementos para restaurarlos en una sola operación.

Cómo recuperar fotos del iPhone Shutterstock - Shutterstock

Apple conserva los archivos eliminados en ese álbum durante 30 días. Una vez cumplido ese plazo, se borran de forma permanente. Por eso, si una imagen desapareció por error, conviene revisar esta carpeta antes de realizar otros procedimientos.

4 Comprobar si existe una copia de seguridad

Si el archivo no aparece en la papelera, todavía conviene revisar los servicios de almacenamiento utilizados en el celular. En Android, se puede ingresar a Google Fotos con la cuenta habitual y comprobar si la imagen se había sincronizado antes de borrarla.

En iPhone, hay que revisar si Fotos en iCloud estaba activado y si existe una copia disponible en la cuenta. También se pueden buscar archivos en otros servicios de almacenamiento que el usuario haya configurado previamente.

5 Evitar aplicaciones que prometen recuperar todo

Las aplicaciones que aseguran restaurar cualquier archivo borrado no garantizan resultados certeros. Algunas requieren permisos amplios, ofrecen funciones limitadas sin pagar o pueden mostrar resultados que no corresponden a fotografías recuperables. Antes de instalar una herramienta, conviene agotar las opciones del sistema y comprobar qué permisos solicita. Tampoco es recomendable compartir credenciales de Google o Apple con servicios desconocidos.

Qué hacer para no perder los archivos

La forma más segura de evitar pérdidas es mantener copias de seguridad periódicas y comprobar que la sincronización esté funcionando. Revisar la papelera apenas se detecta un borrado accidental también aumenta las posibilidades de recuperar el contenido sin gastar dinero.