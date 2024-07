Cómo saber si me silenciaron de WhatsApp

Escuchar

Los usuarios de WhatsApp que quieran saber si los silenciaron otros contactos pueden observar distintos aspectos del servicio de mensajería de la empresa Meta que dan algunos indicios sobre esta situación.

Para entender qué significa ser silenciado en WhatsApp hay que recordar que, entre sus funciones, la aplicación cuenta con las opciones de silenciar personas y grupos . Esta acción implica desactivar las notificaciones para esa conversación en específico, lo que permite seguir recibiendo mensajes sin ser interrumpidos constantemente por las alertas. En cambio, cuando alguien bloquea a otro usuario en WhatsApp no es posible enviarle mensajes ni ver su estado en línea, y los mensajes que se intenten mandar solo muestran un check, indicando que no fueron entregados.

Las personas o grupo silenciados en WhatsApp todavía pueden contactarse con quienes los silenciaron, pero los teléfonos de éstos ya no notifican sus mensajes

Similar al silenciamiento , también existe la posibilidad de archivar un chat en WhatsApp. Al hacer esto se oculta la conversación de la lista principal, lo que significa que si bien no se elimina, queda fuera de la vista hasta que se decida “desarchivar”, es decir, ubicarla nuevamente en la bandeja de chats en general.

Cómo saber si me silenciaron en WhatsApp

Aunque no existe una manera de garantizar que una persona haya sido silenciada, como sí ocurre en otros casos como el bloqueo, sí se puede tener en cuenta algunas situaciones sutiles que se pueden observar para inferir esta situación. Una señal clave es la falta de notificaciones cuando enviamos un mensaje a la persona en cuestión. Por eso, para saberlo es necesario estar cerca de la persona en el momento de enviarle un mensaje. Si el destinatario no recibe notificaciones o no responde durante un tiempo prolongado, es posible que haya silenciado la conversación. En este mismo sentido, la falta prolongada de una respuesta puede señalar que la persona archivó la conversación.

Cómo saber si una persona fue bloqueada en WhatsApp

Saber si una persona fue bloqueada en WhatsApp es algo más claro que el archivo o el silenciamiento de la conversación. Ocurre que cuando una persona es bloqueada, sus mensajes ya no le llegan a la otra persona, por lo que el observar que los textos enviados solo tienen una tilde por un tiempo prolongado puede sugerir que la persona está bloqueada. De todas formas, esto también puede significar que la otra persona cambió su línea, o que su teléfono está inactivo. Por eso, cabe aclarar que las personas bloqueadas tampoco pueden ver su estado en línea, una situación que de cumplirse consolidaría aún más la teoría de que uno ha sido bloqueado.

Cómo silenciar chats de WhatsApp

La aplicación de Meta da un paso a paso para silenciar chats, que difiere respecto a si se trata de conversaciones individuales o grupales. Hay que recordar que si uno silencia las notificaciones de los mensajes en un chat, el dispositivo ya no avisa de las notificaciones entrantes. Desde WhatsApp también subrayan que si una persona tiene activada las confirmaciones de lectura, los contactos las verán cuando el usuario lea sus mensajes. Además, el recuento de mensajes no leídos seguirá apareciendo junto al chat.

WhatsApp permite silenciar grupos por determinados plazos de tiempo que incluyen "para siempre"

Silenciar las notificaciones en chats individuales

Abrir un chat individual.

Tocar el nombre del chat.

Tocar Silenciar notificaciones .

. Seleccionar por cuánto tiempo se quieren silenciar las notificaciones y, luego, tocar OK.

Silenciar las notificaciones en chats grupales

Abrir un chat grupal.

Tocar el nombre del grupo.

Tocar Notificaciones .

. Para silenciar las notificaciones de mensajes o llamadas del grupo, tocar Silenciar notificaciones debajo de Mensajes o Llamadas .

debajo de o . Seleccionar por cuánto tiempo se quiere silenciar las notificaciones y, luego, tocar OK.

Para desactivar el silencio de las notificaciones en un chat, ya sea individual o grupal, hay que volver a tocar Silenciar notificaciones.

