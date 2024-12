Compras de tecnología en el exterior: qué tener en cuenta para no llevarse sorpresas

El Gobierno finalmente aumentó el monto de bienes que se pueden comprar en el exterior y traer vía courier a US$3000, y le quitó los aranceles de importación a las compras de menos de 400 dólares (desde mañana). Esto, sumado a la estrategia de Amazon de ofrecer una tarifa plana de 5 dólares como gasto de envío a la Argentina (y sin costo para gastos de más de 100 dólares) hizo que mucha gente vuelva a evaluar la posibilidad de hacer compras en el exterior para mandarlas por correo a su hogar (como alternativa a viajar físicamente a un país limítrofe y comprar en un shopping, como ya sucede en Chile).

En el caso de la electrónica, la diferencia de precios entre un mismo producto que se vende en el exterior y otro de venta local puede llegar al 100%, sobre todo si está cerca del límite de 400 dólares de franquicia que sólo pagan el IVA; hay que recordar que los impuestos se calcularán sobre el excedente de esos 400 dólares, así que es un rubro donde se miran con atención las ofertas y se comparan precios.

Pero quienes vayan a comprar tecnología en el exterior deben tener en cuenta algunas cosas para no llevarse un chasco.

Dónde comprar

Aunque el referente automático es la tienda de Amazon en Estados Unidos (porque el bajo o nulo costo de envío, por la claridad al informar el costo total final, por la variedad de productos), no es el único en ofrecer envíos a nuestro país. Amazon España, por ejemplo, también lo hace (con otro régimen de costos), lo mismo que sitios como B&H en EE.UU, AliExpress, o TiendaMia. La clave es verificar el precio final, que incluya el envío, y no quedarse con el precio inicial promocionado (que es el local en Estados Unidos o Europa); en lo posible el envío debería ser por un courier conocido para tener una mejor garantía de trazabilidad (saber dónde está el paquete en todo momento) y porque los correos privados tipo DHL o FedEx (entre otros) ya tienen muy aceitado el tema burocrático local (qué impuestos pagar, etc.) para que el paquete llegue a destino lo antes posible.

La garantía

Es una obviedad, pero lo primero que hay que tener en cuenta al comprar un producto en el exterior es que las leyes que rigen la transacción son las de ese país (políticas de devolución, vigencia de la garantía, etcétera). Si tenemos algún problema con el producto, el reclamo habrá que hacerlo en el servicio técnico de ese país, salvo que el fabricante tenga un servicio de garantía internacional; es recomendable averiguar primero si es el caso. También, verificar cuál es la política de cambio o devolución de productos para envíos internacionales de la tienda. En general alcanzará con llevar el producto a una oficina del correo que hizo el traslado, pero puede requerir alguna operación adicional, y no debería requerir un pago extra, pero es clave verificarlo antes de comprar.

De igual manera, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de repuestos para un producto puede ser nula si el fabricante no tiene presencia en el país, y quizá debamos esperar un rato largo para obtener la pieza de recambio, algo que también debería entrar en el cálculo general al hacer la inversión (pensando sobre todo en celulares de marcas que no tienen oficinas en el país).

Ojo con el voltaje

La Argentina usa un estándar eléctrico de 220 volts a 50 Hz, y el enchufe oficial es el de tipo I (las tres patitas chatas), compartido con Australia y Nueva Zelanda. Quien busque en internet encontrará también mencionado el tipo C (el europeo clásico), pero ese enchufe de dos patas redondas fue descartado como estándar en el país en agosto de 1998.

Muchos productos son hoy multivoltaje (es decir, son 110-240v y 50/60 Hz), pero “muchos” no equivale a “todos”: a la hora de comprar en el exterior, hay que verificar que sean compatibles con nuestra red eléctrica, y calcular en el gasto la compra de un adaptador de las clavijas originales a las nuestras (las tres patitas). De lo contrario, habrá que usar un transformador para poder usar un producto de 110v, lo que eleva el costo de adquisición (es un transformador por dispositivo) y de uso (tendrá un gasto mayor de electricidad).

4G o 5G

De igual manera, la Argentina también tiene un estándar para redes de telefonía móvil, con frecuencias 4G y 5G que el dispositivo deber ser capaz de sintonizar para tener una experiencia de uso óptima. No es excluyente que sea compatible con todas las frecuencias, pero sí con la mayoría para evitar todo lo posible situaciones en las que el teléfono pierda conexión.

El 4G en la Argentina usa la Banda 1 (2100 MHz) Banda 2 (1900 MHz), Banda 4 (AWS, o 1700 MHz; es la más usada), Banda 5 (850 MHz), Banda 7 (2600 MHz), Banda 26 (850 MHz) y Banda 28 (700 MHz o APT). El 5G usa las bandas n7 (2600 MHz), n40 (2300 MHz), n66 (AWS-3) y n78 (3700 MHz), además de n258 y n260 (bandas milimétricas, no están en uso todavía en el país). No es obligatorio que un dispositivo sea compatible con todas las frecuencias, pero sí con la mayoría. Apple, por ejemplo, tiene una versión diferente del iPhone según si es para el mercado estadounidense o el europeo; este último es el que recomienda para nuestro país, pero no es excluyente. Lo que sí hay que verificar, al comprar un teléfono, es que sea liberado; en general, AT&T y T-Mobile usan frecuencias 4G y 5G con bandas compatibles con las argentinas.

El teclado

La Argentina usa como estándar de teclado la distribución “latinoamericana”, que ubica la Ñ al lado de la L y el acento en diagonal a la Ñ. Si compramos una computadora portátil (o un teclado) en Estados Unidos, no tendrá estas teclas. No es grave: se puede replicar el funcionamiento sin trastocar la ubicación visible de las teclas configurando, en el sistema operativo, la distribución “US International”, que permite combinar el apóstrofe y la vocal para mostrar la tilde al escribir, pero no es lo ideal, sobre todos para quienes aprendieron a escribir sin mirar el teclado. Si compramos un dispositivo en España, la distribución será levemente diferente, con el acento a la derecha de la Ñ (algunos teclados que se venden en el país usan también esa distribución). Pero si compramos una computadora en Alemania o Francia los cambios serán mayores: el QWERTY estándar (en referencia a las primeras seis teclas) es reemplazado por un AZERTY en Francia, o un QWERTZ en Alemania. ¿Una pavada? En parte, porque siempre es posible decirle al sistema operativo del equipo que ignore lo que está escrito en las teclas y tome las pulsaciones como si fuera un teclado latinoamericano, o español, o anglosajón, pero algún carácter puede quedar en una ubicación incómoda.

Ojo con las ofertas

Está claro que muchos productos tecnológicos tienen un precio internacional sensiblemente menor al argentino. Pero la lógica general al evaluar un producto es la misma: si algo es muy barato, o está en una oferta imbatible, hay un motivo detrás, y no es porque los fabricantes sean más generosos en otros países: en general tiene que ver con el fin del ciclo de vida del producto. No está nada mal comprar lo que hace uno o dos años era tope de línea para gastar, menos, pero si es baratísimo hay un motivo. Por eso es importante también prestar atención a los comentarios y las reseñas, sobre todo si el equipo no es de una marca conocida.

Ricardo Sametband Por

Temas InternetAmazon