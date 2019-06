Cuáles son los celulares que no tendrán WhatsApp a partir del 1 de julio

La empresa comunicó que ya no estará disponible para teléfonos que tengan sistema operativo Windows Phone y especificó con que versiones de Android y Iphone trabajará hasta 2020

WhatsApp comunicó que ya no desarrolla la aplicación para los celulares que tengan el sistema operativo Windows Phone, por lo que a partir del 31 de diciembre quienes usen esta clase de teléfonos no tendrán esta aplicación. Como resultado de esta decisión, es posible que este sistema de mensajería ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019.

Sumado a esto, quienes tengan smartphones Android con sistema operativo 2.3.7 o uno anterior, podrán utilizar el servicio de mensajería hasta el 1 de febrero de 2020; y quienes tenga iPhone con iOS 7 o una versión anterior, hasta el 1 de febrero de 2020. En estas plataformas ya "no es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes".

Tal como resaltaron, como Whatsapp ya no se desarrolla para estos sistemas operativos, "algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento".

Así, detallaron que la app es compatible con los siguientes dispositivos: Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, iPhone con iOS 8 o posterior y algunos modelos de teléfonos con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Y aclararon: "WhatsApp solo puede usarse con un número de teléfono y en un dispositivo a la vez. No hay manera de migrar el historial de chats entre dispositivos con sistemas operativos distintos".