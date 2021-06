Cyberliving: así es la impresionante casa rodante de Tesla

Recientemente Tesla registró una solicitud de patente ante la World Intellectual Property Organization (WIPO). Los documentos de la automotriz revelan nuevas sorpresas sobre su camioneta eléctrica Cybertruck, e información sobre el Tesla Cyberliving, accesorio que parece convertir al vehículo en una auténtica casa rodante futurista.

A finales de 2019, Elon Musk, CEO de Tesla, anunció al mundo el prototipo de su nueva camioneta conocida como Cybertruck. La primera pick up totalmente eléctrica con un diseño que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El vehículo sorprendió por su color metálico, líneas planas y grandes superficies lisas. Así como por sus aditamentos con tecnología de punta como el Armour Glass, que asegura proteger de fuertes impactos a los vidrios de la camioneta.

No obstante, lo más impresionante del vehículo reside en su potencia. La versión más completa de la Cybertruck cuenta con tres motores eléctricos y una batería de litio de alta capacidad. Tiene una aceleración de 0-96 km/h en 2,9 segundos, una velocidad máxima de 209 km/h, una autonomía de más 800 km y capacidad de tracción total. Según la compañía, el vehículo es capaz de remolcar hasta 6350 kg.

La camioneta mostró un imponente modelo futurista World Intellectual Property Organization

Cyberliving

La capacidad de remolque del vehículo es una de las cosas que más dio de qué hablar durante aquella presentación en 2019. El arte conceptual revelado por la Tesla muestra a la Cybertruck arrastrando lo que parece ser un gran diseño futurista. La imagen se volvió rápidamente popular en redes sociales. Los seguidores de Tesla apodaron al remolque “Cyberliving”, bajo la idea de poder tener una casa rodante impulsada por la gran potencia de la camioneta eléctrica.

En marzo de 2021, durante una interacción en Twitter, un usuario de la red social le preguntó a Elon Musk si la Cybertruck era capaz de suministrar la energía eléctrica suficiente para el funcionamiento de una pequeña casa rodante, a lo que Musk contesté que sí, lo cual alimentó aún más las sospechas sobre el desarrollo de la Cyberliving. La solicitud de patente número WO/2021/102284 ante la WIPO, parece indicar que esto podría convertirse en una realidad.

El documento anexa imágenes de la interfaz de usuario de la Cybertruck, es decir, de la pantalla a través de la cual el conductor puede ver información relacionada con el vehículo. En una de las ilustraciones puede observarse una captura de una cámara trasera de la camioneta, justo en el momento en que se conecta con un remolque que tiene prácticamente el mismo diseño de los artes conceptuales del Cyberliving.

La camioneta podrá remolcar hasta 20 mil libras (aproximadamente 9 mil kilos) World Intellectual Property Organization

Otra imagen muestra a la camioneta ya en carretera arrastrando un remolque. Un contador en la parte superior derecha indica que el vehículo está remolcando 20 mil libras (aproximadamente 9 mil kilos). Si bien, en esta imagen no se puede comprobar que la carga sea efectivamente el Cyberliving, el peso indicado se asemeja al de un tráiler convencional.

Según el sitio especializado TESLA RATI, 9 mil kilos es el peso ideal para introducir a Tesla en el mundo de las casas rodantes de lujo. Los remolques de este tipo suelen tener el suficiente espacio para una cama king size, una sala de estar y cocina completas, y hasta un amplio baño con bañera incluida. Por lo que la compañía podría alistarse para irrumpir en un nuevo segmento.

No obstante, estas no fueron las únicas sorpresas de las patentes de Tesla. La solicitud con número WO/2021/102174 confirma el desarrollo de una tecnología que la compañía lleva años trabajando para su uso en vehículos: las células solares. Los gráficos muestran un accesorio para la Cybertruck que consiste en una especie de cubierta retirable entre la cabina y la caja del vehículo. La funda, hecha de células fotosensibles, se despegaría encima de la camioneta para aprovechar la energía solar y alimentar de manera constante a las baterías del vehículo. Una vez retraído este accesorio se guardaría debajo de los asientos para no cubrir los cristales traseros del vehículo.

En una entrevista para el podcast The Joe Rogan Experience, Musk aseguró que, con algo de suerte, a través de este tipo de tecnología se pueden obtener hasta 160 kilómetros extra al día.

Estos nuevos accesorios aún no tienen fecha de salida ni tampoco se sabe si estarán incluidos en el vehículo. Tan sólo de la propia Cybertruck Tesla estima su producción hasta finales de este año o a principios de 2022. Los costos van desde los 39.000 dólares en el modelo más sencillo.

