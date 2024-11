Del iPhone 16 a la PlayStation 5 o Netflix: cómo impactará el fin del impuesto PAIS en la electrónica desde enero de 2025

El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, más conocido como impuesto PAIS, nació en 2019 para desalentar la compra de dólares y morirá a fin de año, como incida la legislación vigente. Eso significa, entre otras cosas, que a partir de 2025 los gastos hechos con tarjeta de crédito en moneda extranjera tendrán un recargo menor al actual. En concreto, quienes hagan gastos en el exterior pagando con plástico pagarán casi 1300 pesos por cada dólar (o su equivalente en otra moneda) gastado; la intención del gobierno mantener ese gasto más caro que el dólar blue ($ 1135 hoy) o el MEP ($ 1075).

Hoy el dólar tarjeta tiene un precio de 1650 pesos por dólar gastado: al número se llega calculado el precio actual del dólar y sumando un 30 por ciento de retención por ganancias y otro tanto por el impuesto PAIS; a partir de enero sólo habrá que sumarle un 30% a la cotización del dólar. Así, si se toma la cotización actual del dólar, da unos teóricos 1340 pesos para el dólar tarjeta, contra los 1650 pesos actuales. Es decir, una reducción real del 18,75 por ciento. Por supuesto, si en enero sube la cotización del dólar también lo hará el precio del dólar tarjeta.

A cuánto quedará el iPhone 16 con el nuevo dólar tarjeta

El iPhone 16 tiene un precio base en Estados Unidos de 829 dólares Andrej Sokolow - dpa

Por ejemplo, en el caso del iPhone 16, el modelo base comprado en Estados Unidos tiene un precio de 829 dólares, lo que equivale, sin el impuesto PAIS, a 1,11 millones de pesos; del iPhone 16 Plus (US$ 929), a 1,25 millones de pesos; el iPhone 16 Pro (US$ 999) a 1,3 millones; y el iPhone 16 Pro Max (US$ 1199) a 1,6 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que estos precios son para el modelo de menor almacenamiento, y dependiendo del estado de ese país donde se compre habrá que sumar un impuesto local al precio final.

Para quienes viajen a Chile, comprarlo en la tienda oficial es una oportunidad: el precio final, en pesos (pagados con tarjeta de crédito y calculando una cotización de 972 pesos chilenos por dólar) para el iPhone 16 es de 1,3 millones de pesos; para el iPhone 16 Plus, de 1,44 millones de pesos; para el iPhone 16 Pro, de $ 1,69 millones; para el iPhone 16 Pro Max, de $ 2 millones.

En Brasil, por su parte, los precios son más altos: $ 1,8 millones el iPhone 16; $ 2,2 millones el iPhone 16 Plus; $ 2,43 millones el iPhone 16 Pro; $ 2,9 millones el iPhone 16 Pro Max.

Qué precio tendrá un Galaxy de Samsung con el dólar tarjeta en 2025

Un Galaxy S24 Ultra Lee Jin-man - AP

De igual manera, la familia Galaxy de Samsung tiene un precio que varía entre Estados Unidos, Chile y Brasil. Por ejemplo, el Galaxy S24 tiene un precio de 856 dólares en EE.UU. ($ 1,147 millones con el nuevo dólar tarjeta de 2025); de $ 1,35 millones en Chile; de $ 1,43 millones en Brasil. El Galaxy S24+tiene un precio de 925 dólares en EE.UU. ($ 1,24 millones); de $ 1,7 millones en Chile; de $ 1,76 millones en Brasil. El Galaxy S24 Ultra, por su parte, tiene un precio de 1299 dólares en EE.UU. ($ 1,74 millones con el nuevo dólar tarjeta de 2025); de $ 1,96 millones en Chile; de $ 2,2 millones en Brasil.

Viajar al exterior también puede permitir comprar los nuevos plegables de la compañía: el Galaxy Z Fold6 a 1900 dólares en EE.UU. ($ 2,54 millones), $ 2,9 millones en Chile y $ 3 millones en Brasil; o el Galaxy Z Flip6, a 1100 dólares en Estados Unidos ($ 1,47 millones de pesos); de $ 1,89 millones en Chile; y de $ 1,75 millones en Brasil.

Qué precio tendrá una PlayStation 5 en enero de 2025

Así es la nueva PlayStation 5 Pro junto a la PlayStation 5 convencional

Otro caso de referencia es la PlayStation 5 (y la flamante PlayStation 5 Pro). La PS5 tiene un precio en EE.UU. de 499 dólares (669.000 pesos), de 730.000 pesos en Chile y de 881.000 pesos en Brasil; la PlayStation 5 Pro, por su parte, tiene un precio de 699 dólares en EE.UU, (937.000 pesos), de $ 1,27 millones en Chile y de $ 1,6 millones en Brasil.

Los servicios digitales también se verán afectados

Impuestito es un sitio que permite calcular el costo mensual real de los servicios digitales Shutterstock - Shutterstock

El fin del impuesto PAIS y la baja de la cotización del dólar por la desaparición de ese 30% impositivo (que equivale a una reducción en el monto final a pagar por cada dólar del 18,75%) no impactan solamente en los gastos hechos en el exterior al viajar: también se modifica el monto al contratar un servicio digital, ya que aún si lo usamos en el país, estamos contratando un servicio en el exterior y, por lo tanto, en algún momento el gasto se paga en dólares.

Por ejemplo, la cuenta de Netflix básica tiene un precio de 6921 pesos, que puede llegar a 15.615 pesos para la versión Premium; si en enero efectivamente se termina el impuesto PAIS y no se reemplaza por otra retención, tomando la cotizacíon del dólar actual, los montos a pagar por mes serán de 5623 y 12.687 pesos, respectivamente.

En el caso de Spotify, el abono individual, que hoy se paga 4023 pesos al mes, bajará a 3268 pesos; el abono familiar, que hoy asciende a 6760 pesos al mes, bajará a 5460 pesos.

El sitio Impuestito tiene el detalle de cuál es el precio actual de los servicios digitales más populares, y cuánto se paga por impuestos y retenciones; con él es sencillo calcular a cuánto bajarán los servicios digitales a partir de enero próximo.

