Desde este lunes, una semana para pensar qué son los horarios y el tiempo junto a expertos de todo el mundo

Vivimos inmersos en un “malestar horario” que se explica en el modelo de organización horaria actual, diseñado hace más de 200 años, que no se adapta a las nuevas necesidades de la sociedad. Por esto, es urgente avanzar hacia un pacto que democratice el tiempo, que defina las bases para un nuevo equilibrio de la organización horaria actual. “Nada es más valioso que nuestro tiempo, y las políticas públicas, junto con las investigaciones científicas, deben considerarlo como prioritario. El buen uso del tiempo es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de la población”, dice Diego Golombek, cronobiólogo, Director del Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo y la Experiencia (LITERA), y co organizador del encuentro que comienza el lunes.

Con el objetivo de sensibilizar a la población y crear un espacio de intercambio de políticas del tiempo, es que esta semana se celebra la Primera Semana Iberoamericana de los Horarios y Tiempo, en la que participan ponentes de más de 10 países. Dentro de los motivos que los organizadores citan sobre la relevancia de este foro sobresalen:

Afecta a toda la ciudadanía y genera una mejor calidad de vida. La gran mayoría de la población desea más tiempo libre y encontrar un equilibrio horario que les permita vivir mejor y tener más autonomía para disfrutar del tiempo libre. En América Latina, las mujeres dedican en promedio tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es necesario encontrar una organización del tiempo más igualitaria, que democratice el tiempo libre, especialmente para mujeres y personas con menos recursos.

El tiempo será la batalla de las próximas generaciones. Hemos visto en Estados Unidos la Gran Dimisión, el goteo masivo de trabajadores estadounidenses que han dicho adiós a sus trabajos, voluntariamente, desde que se inició la recuperación post-pandémica. En otros sitios del mundo, muchas personas trabajadoras, especialmente la generación más joven y formada, dice “basta” a esta organización horaria actual.

No se trata de no trabajar, sino de buscar un equilibrio entre vida y trabajo, como ya reconoce la Guía de la Ordenación del Tiempo de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (2019) para tener un “trabajo decente”. Un tiempo de trabajo más equilibrado permitirá aumentar la eficiencia individual y empresarial y al mismo tiempo, la satisfacción de la persona trabajadora. La semana de los 4 días (laborales) puede ser una de las palancas, pero no la única.

Mejora nuestra salud física y mental. La cultura y organización del tiempo actual no permite un descanso correcto y afecta a nuestra salud física y mental. Vivir sin tener en cuenta nuestros ritmos circadianos altera nuestro estado de ánimo, produce más obesidad, más riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Si queremos tener más salud, necesitamos una organización horaria que responda a estos criterios.

Da respuesta a la crisis climática y democrática. Una nueva organización de tiempo va directamente relacionada con la apuesta por las políticas de proximidad, sostenibilidad y digitalización, que permitirán ahorrar desplazamientos innecesarios y emisiones de dióxido de carbono, y fortalecer la comunidad. Si queremos mayor participación ciudadana y aumentar la calidad de la democracia, necesitamos poner en valor y democratizar el acceso al tiempo libre.

Constituye la base de nuevas políticas públicas. Desde el establecimiento del huso horario adecuado, así como de los horarios laborales y escolares, debemos reflexionar sobre la regulación de la sociedad de 24 horas a través de políticas públicas multinivel que promuevan el bienestar de la población a través de acciones basadas en la evidencia.

Este pacto del tiempo es el instrumento que, a través del diálogo y la inteligencia colectiva, “elabora un nuevo consenso de la organización del tiempo. Ciudades como Barcelona, Bogotá, Montevideo y Estrasburgo son conocidas por sus políticas del tiempo, y marcan el ejemplo a seguir”, describe Marta Junqué, politóloga y coordinadora de la Iniciativa de Barcelona de Uso del Tiempo para una Sociedad Saludable (BTUI) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Investigación en Uso del Tiempo (IATUR).

Una semana de charlas sobre el tiempo

Ahora la Argentina tiene la oportunidad de ser la próxima, y el primero paso se dará durante toda una semana, en un evento que es online, en vivo y de entrada gratuita, pero que requiere inscripción previa en este link.

Dentro de las principales charlas del foro se encuentran:

Lunes 19

10 hs: Conferencia inaugural: “La clave de la felicidad: el derecho al tiempo”, con la participación de Carl Honoré, abanderado del Movimiento Slow.

11.30 hs: El tiempo desde la ciencia y la política

Martes 20

10 hs: Políticas del tiempo: una oportunidad para vivir mejor en las ciudades

13.30 hs: El tiempo y los cuidados en los territorios: experiencias desde América Latina

Miércoles 21

10.30 hs: Conectando investigación en usos del tiempo y políticas públicas

Jueves 22

10.30 hs: Buenas prácticas en el ámbito laboral para mejorar la organización del Tiempo

La agenda completa y disertantes de cada charla se puede conocer aquí.