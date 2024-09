Escuchar

Un wifi estable es una condición casi obligatoria en cualquier hogar de hoy en día. Todos lo utilizamos tanto por entretenimiento como por trabajo u otras obligaciones. Sin embargo, no siempre ocurre que la señal se mantenga saludable de forma sostenida en el tiempo y, cuando se cae o su eficacia disminuye, puede ocasionar dolores de cabeza.

Muchas veces el problema no es la empresa prestadora del servicio, sino más bien la disposición del módem en el hogar. Hay ciertos trucos para que este dispositivo pueda amplificar la señal y que el espacio y los elementos de la casa no se interpongan en el medio y generen pérdidas de eficacia. Hay uno en particular que, en funcionamiento, disminuye la potencia del wifi.

El dispositivo que hay que apagar para amplificar la red wifi en toda la casa

No todos los lugares son ideales para ubicar un módem Pixabay

En cualquier hogar hay distintos elementos que no ayudan a la señal de un módem. El más importante no es propio de la casa, sino más bien de la computadora. Los USB 3.0, la última generación de este enchufe, son de los elementos más problemáticos para el uso del wifi. Esto se debe a la frecuencia que utilizan para transmitir información entre dispositivos. Es muy utilizado para pasar datos de un disco rígido a una computadora, para enchufes de dispositivos externos como mouses y demás. Para usar Internet y un USB 3.0 a la vez, es recomendable no estar utilizando las funciones que este enchufe genere y así evitar que las frecuencias de electricidad entre el USB y el Internet no se mezclen.

Según la prestadora de servicios Personal, muchos de los electrodomésticos son un freno a la señal del wifi. Los principales que se debe evitar tener cerca del módem o entre medio de la señal son los microondas, las TVs y los decodificadores de señal. Tampoco es recomendable que el aparato esté al lado de CPU de una PC de escritorio, ya que también podría entorpecer la señal.

Finalmente, otros elementos de la casa que no facilitan la regularidad de la señal de Internet son:

Un teléfono inalámbrico.

Un tacho de basura metálico.

Una ventana (cuando el módem está junto a ella).

Un recipiente con agua (florero, pecera, etcétera).

