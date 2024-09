El EA FC 25 ya está disponible: probamos el juego de fútbol más popular, que sumó un nuevo modo y detalles para los equipos argentinos

Escuchar

El EA FC, antes conocido como FIFA, supo ganar su lugar a medida del paso de los años como el videojuego favorito de los argentinos. Luego de pelear en los 90s contra el Winning Eleven de Konami (ahora devenido eFootball, y que estrenó su nueva temporada hace dos semanas), y ganar la batalla por el gaming de fútbol en los años 2000, Electronic Arts encontró en el fútbol una de las comunidades de gamers más grandes del planeta, como así también uno de los juegos que más recauda por sus variados modos de competencia.

Luego de la ruptura con la FIFA, y con el “rebranding” a EA FC a partir del 24, ahora tenemos una nueva versión, el EA FC 25, que llega con varias novedades de jugabilidad, y otras mejoras y cambios en referencia al fútbol argentino.

Estadios y rostros más realistas

Principalmente, vamos a tener a toda la liga argentina, con sus equipos, escudos y camisetas, como así también varios estadios emblemáticos como el Cilindro de Racing, el Libertadores de América de Independiente y la Bombonera de Boca, que ya tenía el juego en el 24, pero sumado al nuevo acuerdo con el Club Atlético River Plate, quien este año tendrá el nuevo Más Monumental, con todas sus mejoras, representado hasta el más mínimo detalle y que se podrá seleccionar para usar en todos los modos.

Otra novedad, y quizás una de las quejas anteriores con EA, era que las caras de los jugadores no eran parecidas a los reales en equipos argentinos. Esto se debía a que en los grandes clubes de Europa, los desarrolladores usaban un sistema de escaneado preciso de las caras para representarlos, cosa que desde el 25, también tendremos en River y Boca, con caras como las de Armani o Echeverri, por ejemplo, casi iguales a la vida real.

Gráficos y modos de juego

La jugabilidad Este EA FC 25 llega además de con mejoras gráficas, con cambios en su jugabilidad para aceitar y darle un poco de aire fresco a los que más juegan. Estos cambios de jugabilidad quizás son útiles para los jugadores casuales, pero sí impactan en los que le dedican varias horas por semana a modos como Ultimate Team o los modos carrera.

En esta nueva edición vamos a notar como quizás el juego se tira un poco más al lado de la simulación e intenta penalizar a los usuarios que corran sin parar. Ahora, a la hora de armar una jugada saldrá mejor si dejamos de correr como locos y nos tomamos nuestro tiempo para dar un pase. Lo mismo ocurre con la marca, donde el timing es cada vez más necesario. Acá, si vamos a querer dar un pase en cortado, deberá ser del perfil correcto del lanzador, porque si no no será preciso y es probable que perdamos la pelota. Obvio que todo esto va a variar de jugador y el estilo de juego que tengas, pero en rasgos generales, es uno de los cambios que vas a notar cuando comiences a jugar. No es que sea más lento que antes, sino que vas a necesitar las pausas.

Además, ahora vamos a tener el FC IQ, que es como una inteligencia artificial que nos va a ayudar en la parte estratégica y táctica del juego. Si bien vamos a poder armar equipos, formaciones y tácticas de juego como nos guste, también podemos ahorrar tiempo o escuchar consejos de esta nueva asistencia que será para posiciones, roles de los jugadores, y todo lo referente al armado profundo. Si te gusta arrancar y jugar de una sin tanta preparación, es algo muy bien recibido.

Nuevo modo de juego Rush

Con una fiesta en Madrid, y de la mano de un partido exhibición, se pudo ver para todo el mundo por streaming a un duelo de cuatro vs cuatro, donde Jude Bellingham y el joven Endrick, ambos del Real Madrid, demostraron un nivel altísimo de habilidad con el joystick (mucha calidad, pase, gambeta y firulete). Junto a ellos estaba el streamer y relator del juego DJ Mario y la streamer mexicana Rivers, mientras que del otro lado, se pudo ver a Eden Hazard y al cantante J Balvin, quien no demostró mucha habilidad y recibió alguna que otra queja jocosa en manos del ex capitán belga.

Pero dejando show de lado, ahí pudimos ver y previamente probar este nuevo modo, que enfrenta en un estilo de fútbol callejero a 4 contra 4 (más los arqueros por IA) en una cancha pequeña, y con reglas de potrero que se pueden modificar. Acá vamos a tener tarjeta azul, en vez de roja, para sacar por tiempo a uno de los jugadores apercibidos. Este modo va a estar también dentro de Ultimate Team, que este año seguirá sumando mejoras como el modo más taquillero de los juegos deportivos. Esto se puede comparar quizás con el modo Volta, donde también teníamos un estilo de fútbol más show, como lo era el juego independiente Fifa Street.

Ligas, copas y cracks

Este año, siguen las licencias dentro del juego. Vamos a tener como principales, la Champions League y la Copa Libertadores, sumado a la Premier League, la liga de España, la Bundesliga, la liga argentina y decenas de competiciones más totalmente licenciadas que suman 19 mil jugadores, 700 equipos y 30 ligas. A esto se le suma la Premier de Inglaterra femenina y la participación integrada del fútbol femenino a lo largo del juego.

También EA comenzó su plan de EA Futures, donde invertirá millones para el desarrollo y la integración del fútbol (real, no virtual) en las comunidades, con “potreros”, canchas, y suministros.

Quienes vuelven también son las figuras icónicas de la historia del fútbol, que este año se suman también al modo carrera. Ahora vamos a tener a cracks de la historia disponibles para jugar, como así también las caras y representaciones de los DTs más importantes con las cinemáticas dentro de los partidos, las transferencias y negociaciones en el modo carrera.

¿Volverá Maradona? Es una pregunta para la que todavía no hay respuesta, pero se espera que tengamos alguna novedad al respecto dentro de poco, ya que el conflicto entre los propietarios del nombre del 10 y EA ya se resolvió.

EA FC 25 vuelve como todos los años, ya con su nuevo nombre afianzado, y con mejoras que los fanáticos van a querer probar. Si bien los cambios no son sustanciales para el jugador casual, la nueva indumentaria, los pases, los nuevos estadios y los modos de juego lo hacen sumamente divertido y una opción fundamental para quien tenga una consola o una PC y sea amante del fútbol.

Ya se puede conseguir en todas las consolas y PC; el precio es el estándar de lanzamiento, 69,99 dólares, o 112.391 pesos, sumando impuestos para el gasto con tarjeta.