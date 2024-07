El método para limpiar la freidora de aire que todos usan, es incorrecto y podría provocar un incendio

Escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un canal de comunicación para cualquier persona. A través de ellas, el usuario es capaz de compartir lo que quiere: desde experiencias personales hasta conocimientos en los que se especializa. Es por eso que en el último tiempo se hicieron muy famosas algunas cuentas de TikTok expertas en temáticas particulares, como es el caso de la limpieza. Esta semana, se viralizó el video de un influencer que enseña cómo limpiar bien cada rincón de la casa, inclusive los electrodomésticos. En esta oportunidad, llamó la atención de sus miles de seguidores porque enseñó la manera correcta de limpiar una freidora de aire, algo que muy pocos sabían.

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que más se puso de moda en los últimos años gracias a su simple uso, sus resultados con distintos alimentos, su cocción más saludable y el poco gasto eléctrico que genera. Este artefacto facilitó la vida de muchas familias que, en ciertas circunstancias, deben recurrir a la cocina más rápida para resolver los almuerzos o cenas.

La freidora de aire es uno de los electrodomésticos que se puso de moda en los últimos años Freepik

Sin embargo, pocos conocían hasta ahora cuál era la manera correcta de limpiar este electrodoméstico; para eso, el tiktoker Andrew Laughlin enseñó los secretos que ayudan a evitar problemas o consecuencias tóxicas en el hogar. Cabe destacar que este artefacto suele ser incómodo de limpiar porque sus pequeños compartimentos, pero no limpiarlo rápidamente puede generar grasa y mugre en el fondo.

Un método de limpieza se hizo muy popular entre los dueños de freidoras de aire, pero esto podría generar un incendio en casa, según los expertos, ya que este indica que hay que llenar la base de la freidora con agua y detergente, y encender la máquina durante un corto periodo de tiempo. “Esta es la forma más tonta de limpiar tu freidora de aire y quemar tu casa”, indicó al respecto el tiktoker, y luego añadió: “Ese truco de TikTok en el que intentas freír con aire media jarra de agua con jabón es un atajo seguro para que la freidora se rompa”.

Esto es porque existe una gran posibilidad de que se produzca un cortocircuito y se sobrecaliente el artefacto una vez que el agua eleve su temperatura. A diferencia de ese tutorial errado, el método que presentó Laughlin requiere un poco más de esfuerzo y “no es tan vago como ese truco”. “Limpiar a veces es aburrido y requiere un poco de esfuerzo. Al igual que con el caramelo: poco y con frecuencia es lo mejor”, indicó antes de explicar su paso a paso.

“Limpiar después de cada uso puede parecer una tarea ardua, pero en realidad requiere el menor esfuerzo a largo plazo", señaló el tiktoker Freepik

“Limpiar después de cada uso puede parecer una tarea ardua, pero en realidad requiere el menor esfuerzo a largo plazo. Primero desenchúfelo y deje que todo se enfríe, pero no lo deje reposar demasiado tiempo. Esto les da a los aceites la oportunidad de solidificarse, unirse para formar con la canasta y los almidones comienzan a deshidratarse, quedando atrapados en los rincones y grietas de las superficies”, comenzó explicando.

“Seque el aceite con una toalla de papel para que no obstruya las tuberías. Luego sumerja la canasta en agua tibia con jabón. No olvides revisar el interior del aparato, ya que puede haber restos de grasa y comida adheridos a las paredes. Utiliza un paño húmedo o una esponja suave para limpiarlos. Aproximadamente una vez al mes, debes limpiar tu freidora de aire en profundidad. Pasa un cepillo de dientes viejo y un paño húmedo por el elemento calefactor. No seas demasiado brusco y no uses demasiada agua”, concluyó el tiktoker con las instrucciones adecuadas.

Ahora, depende de cada uno tomarse un tiempo de la semana para mantener limpio este electrodoméstico que facilita la comida de muchos.

LA NACION