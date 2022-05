El videojuego que el expresidente de Nintendo América odiaba y que igualmente salió a la venta

Reggie Fils-Aimé, histórico expresidente de Nintendo of America, confesó que hubo un juego de la empresa que odiaba y sobre el que insistió fuertemente para que no se lanzara a la venta. A pesar de sus recomendaciones, el título no tuvo mal recibimiento a nivel comercial y alcanzó unas aceptables cifras de ventas.

Para los fanáticos de los videojuegos, y especialmente de Nintendo, Reggie es sin dudas un personaje muy conocido. A lo largo de sus 15 años en la división americana del gigante de los videojuegos, pasó casi 13 como presidente y era una cara visible ante los fanáticos, con algunas apariciones muy divertidas.

En 2019, anunció su salida del puesto y fue reemplazado por Doug Bowser en el cargo. Desde su retiro de la compañía japonesa, se abrió una cuenta de Twitter y comenzó a estar más en contacto directo con la comunidad. Aunque hasta hace algunas semanas nunca había comentado demasiado sobre su tiempo en Nintendo, Reggie lanzó un libro y actualmente realiza su promoción.

Para eso, visita distintos medios especializados y habla no solo sobre lo que escribió, sino que también suma algunas anécdotas y perlitas desconocidas para el público hasta el momento. En una entrevista que le concedió a G4TV, se refirió a un juego que no le gustaba para nada y que salió a la venta a pesar de su insistencia en que no sucediera.

Todo ocurrió en 2003, cuando Reggie era directivo de marketing de Nintendo of America. Por aquel entonces, se preparaba el lanzamiento de Donkey Konga, un título que tomaba al personaje de Donkey Kong y tenía un concepto muy particular. La entrega fue producida para la GameCube.

Un comercial de Donkey Konga en Estados Unidos

El videojuego era musical y el objetivo básicamente era seguir el ritmo de la pantalla y tocar el bongó que venía incluido con la entrega. Al estilo Guitar Hero, los jugadores tenían que combinar entre los DK Bongos y el aplauso.

“Tengo que decirlo, como ejecutivo, odiaba Donkey Konga”, confesó el expresidente de la división americana. En esa misma línea, explicó que, según su visión, el nuevo producto iba a ser perjudicial para el uso del personaje en futuros trabajos: “Luché contra nuestra empresa matriz... pensaba que iba a dañar la marca Donkey Kong. Personalmente, no lo encontraba muy divertido y lo rechacé con contundencia”.

A pesar de sus recomendaciones, Nintendo no hizo caso y lanzó el juego en diciembre de 2003 para Japón y luego en 2004 para Estados Unidos y Europa. “Lo lanzamos y el primer juego vendió razonablemente bien, pero no era un fan”, cerró sobre el tema.

Como curiosidad, había bastantes diferencias en las canciones que contenían cada una de las versiones de Donkey Konga. A pesar de que las tres tenían canciones de la saga de Mario Bros., en el resto del listado hubo una selección muy distinta para cada público.

En su libro, Reggie mencionó otras diferencias que tuvo con Nintendo y contó cómo le sirvieron de aprendizaje. Uno de los casos que mencionó es el lanzamiento de la Game Boy Micro, consola de la cual no se enteró hasta unos pocos meses antes de su salida a la venta y con la que no estaba de acuerdo.