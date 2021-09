Emigrar online. Los influencers que aconsejan y cuentan sus experiencias en las redes sociales

En pareja, en familia o de manera individual, emigrar es un tema que parece saltar a la agenda diaria de los ciudadanos, cuando surge una oportunidad. Ante la necesidad de informarse, las redes sociales pueden transformarse en una opción para conocer de primera mano experiencias de argentinos que viven en el exterior.

Fernando Scheps vive en Suiza desde hace diez años. “Nos vinimos para formar una familia en un lugar más estable y con más seguridad, donde mis hijos puedan crecer sin tantas preocupaciones por lo básico. Desde que estamos acá, nos mudamos 3 veces”, relata Scheps. Pero al llegar e instalarse, no se quedó con los brazos cruzados. Mas allá de su trabajo remoto como informático para una empresa de Ginebra, Fernando comenzó con una cruzada: contar como se vive en Suiza en las redes. “La premisa de @ViviendoEnSuiza, en Twitter, y de mi página viviendoensuiza.com es contar desde lo más simple hasta las cosas más trascendentales”, resume. El material que comparte es variado, desde una colección de tips para emigrar hasta fotos del transporte público, compras de supermercado y hermosos amaneceres. “Pasé de más o menos 14.000 seguidores a más de 24.000, y, sí, creo que el tema emigración puede haber sido uno de los factores que influyeron. En un momento ya recibía demasiadas preguntas vía mensajes directos en Twitter. Así que armé una comunidad en XPatriados.com usando la plataforma de Reddit”, comparte.

En la tierra de Mickey

Marcelo Javier Ruiz y Cecilia Ramseyer son una pareja que emigró hacia Orlando hace dos años. “Creo que hubo un hecho de inseguridad con el que mi cabeza hizo un clic. Empezamos a averiguar de qué manera emigrar y en febrero de 2019, en un viaje como turistas, nos dio por empezar a investigar si era posible y de qué manera hacerlo. Pasaron unos meses y en septiembre de 2019 ya estábamos tomándonos el vuelo hacia Estados Unidos”, dice Marcelo.

Marcelo Javier Ruiz y Cecilia Ramseyer viven en Orlando y ofrecen tips por Instagram GENTILEZA

También a ellos se les ocurrió compartir información sobre Orlando. “La cuenta de Instagram @abrazandoamickey era personal y cerrada, pero en octubre de 2019 y con solo 97 seguidores (familia y amigos) decidí abrirla con la intención de mostrar cómo se vive en esta parte del mundo. Poco a poco se volvió una cuenta con info variada: dónde y cuándo hay ofertas en tiendas, tips para ahorrar algunos dólares en Disney y Universal; dónde y qué opciones hay para comer, y así. La pandemia nos llevó a sumar info sobre PCR gratis, dónde vacunarse y demás. Hoy tenemos 75.000 seguidores”, observa.

Desde España

María Florencia Melo vive en Palma de Mallorca desde hace algunos años. En su canal de YouTube (Floreme), ofrece contenidos sobre cómo es vivir en uno de los países más elegidos por los argentinos. Antes de mudarse a la isla vivió en Madrid y Barcelona. “Una de las cosas que más me impactó fue la combinación entre su belleza arquitectónica y sus playas. El casco histórico, las calles de adoquines y la catedral son imponentes. Las playas y calas que hay alrededor de la isla son de arenas blancas y aguas azules y templadas, rodeadas de palmeras. La vida aquí es tan cara como Madrid o Barcelona, pero se gana mucho en tranquilidad”, destaca.

Florencia Melo reside hoy en Palma de Mallorca y publica en YouTube GENTILEZA

Sobre su contenido en las redes, Florencia dice que “fue fluctuando, al igual que mi vida. Comencé con mi cuenta de Instagram en 2016, compartiendo fotos y videos de mis viajes a bordo de cruceros. Cuando me instalé en España, compartía cosas del día a día que, como inmigrante, me impactaban. Por ejemplo, precios de supermercado, tiendas de ropa y paisajes. Hoy sigo posteando postales y tengo una serie de vivos en Instagram con argentinos ya emigrados que comparten sus experiencias por el mundo”.

Y TikTok también

De estudiar en la Universidad en Córdoba a trabajar como niñero en Estados Unidos, así fue el cambio radical que experimentó Juan Ignacio Zaffalon (@nachodeviaje), un TikToker con más de 760.00 seguidores. Las preguntas que le llegan con más frecuencia tienen que ver con cómo funciona el programa AuPair, con el que pudo irse con trabajo a Estados Unidos. Sobre esto, Juan Ignacio dice que “se trata de un programa de intercambio cultural que te permite venir hasta por dos años a este país y trabajar en la casa de una familia anfitriona cuidando sus chicos a cambio de un sueldo mensual y todos los costos de las necesidades básicas pagados, como alojamiento, comida, y demás”.

Juan Ignacio Zaffalon trabaja en Estados Unidos y su cuenta de TikTok tiene mas de 760.000 seguidores GENTILEZA

Juan Ignacio llegó en marzo de este año. “Vivo en Tulsa, en el estado de Oklahoma. Me vine principalmente con el objetivo de poder formarme como profesional y mejorar mi inglés”, resume. Acerca del meteórico ascenso de su cuenta de TikTok, cuenta que “empecé en TikTok porque mi hermanita Catalina estaba todo el día en esa red social y me decía que me lo descargue. Yo llegué a Estados Unidos solamente con Instagram y ni siquiera tenía descargada la aplicación de TikTok. Me la bajé e hice 2 o 3 videos que pasaron enseguida el medio millón de reproducciones y en cuestión de unos 10 días tenía 100.000 seguidores. Ahí fue cuando lo tomé como algo más serio y después de cuatro meses pasé los 700.000 seguidores, una locura impensada que ahora lo tomo como un segundo trabajo”.