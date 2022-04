¿En serio esa máquina escribe por vos?

Es interesante. Las plataformas como Gmail o WhatsApp implementan funciones de lo más útiles, pero naufragan en lo obvio: ¿cómo se usan? En ciertos casos (Skype, por mencionar algo que suena a viejazo) intentan resolverlo mediante unos carteles azules gigantes indicando procedimientos obvios. Pero, la verdad, prefiero esto a tener que bucear hasta encontrar el dato.

Por ejemplo, cuando Gmail añadió la función de auto completar las frases –e independientemente de que tal función es un poco escalofriante, porque en la mayoría de los casos acierta–, ¿qué era lo primero que uno probaba? Enter, por supuesto. Pero no, no es Enter. En este punto, si fuéramos completamente racionales, iríamos a la Ayuda y consultaríamos cuál es la tecla o las teclas que hay que apretar, el botón del mouse, el pedal, la palanca o lo que sea. Solo que Google es muy locuaz para explicarnos todo acerca de cómo activar la función, pero ni una palabra acerca de cómo carámbanos aceptamos esa sugerencia de escritura que nos hace y la incorporamos al texto. Ahí a uno le sale el orgullo geek, y empieza a probar TODO, hasta que lo descubre. Por suerte es una plataforma de correo electrónico y no una central nuclear.

En fin, la hago corta. En una computadora, cuando Gmail les sugiera la frase que podría seguir, simplemente aprieten la tecla a la derecha (siempre y cuando la sugerencia tenga sentido, claro). Con esto, la sugerencia se incorporará al texto, pasando de un color gris desvaído al negro tinta china tradicional, y el cursor quedará a continuación para que sigamos escribiendo con nuestra, digamos, inteligencia nativa, natural, orgánica o como queramos llamarla.

Con el teléfono no he tenido la suerte de que Gmail me ofrezca sugerencias, entre otros motivos porque las personalizadas solo andan (esto lo dice Google) en la computadora, no en el smartphone.

Otro ejemplo de funciones que ayudan una enormidad pero que la compañía se olvida de decirnos de una forma explícita cómo se usa es cómo arrobar a alguien en WhatsApp. Agotan con los términos y condiciones, las cookies (eso es por la ley europea de protección de la privacidad, que ahora está en tela de juicio, porque han descubierto que es peor el remedio que la enfermedad), los avisos, los avances y toda esa felicidad hiper optimista que, no se por qué a la industria de internet le quedó pegada como un rictus diabólico, pero de lo que necesitás saber te dicen poco o nada.

Esa tecla rara

Arrobar a alguien en WhatsApp es importante, por varios motivos. El principal es que el destinatario tendrá una notificación más conspicua. La otra es que en el caso de que decidas ocultar para siempre los archivados (es mi opción), vas a enterarte de que te hablaron cuando veas una arroba en lugar de un número, en la parte superior de la lista de chats.

Lo básico lo aprendemos rápido: al escribir la arroba, sale toda la lista de destinatarios del grupo. Escribimos la “S” y la lista se reduce a los nombres (incluidos aquellos que no tenés agendados) que contienen esa letra; no importa si empiezan con esa letra, alcanza con que la contengan. Se muestran en orden alfabético, por supuesto. Así que hay que escribir alguna letra más, para que aparezca la persona que buscamos, luego tocamos su nombre en la pantalla y listo. Ajá. OK. ¿Y los millones que usamos WhatsApp en el navegador de la compu porque al mismo tiempo tenemos abiertos dos correos electrónicos, 23 pestañas web, cuatro documentos de texto, seis PDF y no sé cuantas cosas más?

Acá va el truco. Si usás WhatsApp en una computadora con Windows, escribís la arroba, parte del nombre y cuando queda la persona que buscabas, le das a Tab. Tab, por tabulador, es esa tecla rara con una flecha que va en dos direcciones opuestas. Podrían llamarla la Tecla Discurso Político y sería mucho más claro. O la Tecla Indecisa. A veces dice Tab, a veces solo tiene esas dos flechas. Está a la izquierda sobre Bloq. Mayús. Al apretar Tab con un nombre solo en la lista de arrobados de WhatsApp este nombre se escribirá completo en el chat, que es exactamente lo que buscábamos. ¡Felices Pascuas!