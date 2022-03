Enemies: un impactante video de 2 minutos muestra el futuro de los personajes de videojuegos hiperrealistas

Unity ha mostrado todo el potencial visual de su motor homónimo y en concreto de su tecnología de 3D en tiempo real (RT3D) con ‘Enemies’, un proyecto interno con el que se aprecia la evolución de la recreación de los seres humanos hasta alcanzar altos niveles de realismo.

Unity es el motor gráfico de muchísimos videojuegos, como Genshin Impact, Cuphead, Ori and the Will of the Wisps o Call of Duty: Mobile.

‘Enemies’ es un proyecto de Demo Team, un trailer cinemático de dos minutos de duración que muestra una sala circular decorada con detalle, una plataforma mecánica que se activa y hace descender la plataforma más céntrica, donde una mujer está sentada ante una mesa, con un tablero de ajedrez.

El video se centra precisamente en la mujer, creada con la tecnología RT3D, y que mejora el trabajo hecho en The Heretic, un corto de 2020 casi ocho minutos realizado por el mismo equipo, como se explica en la web de Unity. Las mejoras se encuentran principalmente en la piel, el cabello y el vello, los ojos y el sombreado.

El realismo y el detalle con el que se muestra a la mujer es el resultado de las últimas mejoras introducidas en su canal de procesamiento de alta definición (HDRP), el nuevo sistema de iluminación de volumen de sonda adaptativa de alta gama, una nueva solución de hebras de cabello y una evolucionado caja de herramientas humanas digitales.