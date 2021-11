Gatástrofe

My Garbage Cat Wakes Me Up At 3AM Every Day es el largo título de un pequeño y simpático programa de estilo Arcade. Creado por el desarrollador de juegos y amante de las mascotas Will Herring (@_willbot_), convierte al jugador en un gato que -durante la madrugada- maúlla, camina y destroza la habitación donde duerme su dueño con el objetivo de despertarlo. Como en los viejos días, sólo se opera con teclado.