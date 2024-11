Google, ChatGPT y Perplexity: cómo es buscar en la web en la era de la IA generativa

La distancia entre las herramientas de inteligencia artificial generativa y los buscadores tradicionales es cada vez más estrecha. A dos años del lanzamiento de ChatGPT, los datos de adopción de múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) sigue en ascenso. En octubre, esta categoría alcanzó los 3600 millones de visitantes mensuales, un aumento del 16,56 % con respecto al mes anterior, según el tráfico del sitio SimilarWeb.

Un dato representa el vértigo de esta época: Google Chrome tardó 16 años en alcanzar las actuales 3450 millones de visitas mensuales. ChatGPT acaba de superar esa marca en menos de dos años.

Google, que tiene el 90% del mercado de las búsquedas tradicionales, se enfrenta con una nueva competencia que se diferencia de los navegadores tradicionales, y es a través de la IA. Si bien ChatGPT sigue a la cabeza de los rankings y cuenta, según la empresa, con más de 250 millones de usuarios activos mensuales, tiene competencia: Google Gemini, Perplexity, Claude y Microsoft Copilot, entre otros.

La novedad de este mes son los nuevos LLM con buscador incorporado con acceso a fuentes en vivo. Repasamos las características de SearchGPT, Google AI Overview y Perplexity.

ChatGPT Search

El pasado 31 de octubre OpenAI lanzó su propio motor de búsqueda (antes conocido como SearchGPT) que permite que, a la hora de usar la aplicación de IA o el sitio, elegir si queremos hacer la consulta web en este nuevo espacio. La búsqueda de resultados es en tiempo real y se basa en un blend de respuestas que utiliza el motor de Bing de Microsoft más otras con noticias que recluta de la web gracias a diferentes acuerdos de licencia de contenido con empresas de medios como Reuters, The Associated Pres, Financial Times, The Atlantic, Vox Media y Condé Nast, entre otros. Sin embargo, sus resultados incluyen información no solo de estos editores, sino también de cualquier otra fuente en línea que encuentre y no esté bloqueada para su acceso. Es más, los editores que quieran participar de los resultados, pueden inscribirse o elegir hacerlo desde aquí.

Así funcionan las búsquedas web en ChatGPT

La búsqueda de ChatGPT funciona con una versión personalizada de GPT-4o, el modelo generativo reciente de OpenAI. Se puede probar en el sitio web de ChatGPT, la aplicación móvil y la aplicación web. Si bien anunciaron que solo estará disponible para los usuarios pagos de la versión Plus, cualquiera puede probar su funcionamiento en chatgpt.com, aunque no ofrece interfase diferencial que indique que estamos usando el buscador.

Si bien el modo de uso es similar al de un buscador tradicional, el formato de la respuesta es un mix entre ChatGPT y un buscador: el sistema recopila enlaces de toda la web y genera un resultado que procesa y resalta la información clave relacionada con cada búsqueda.

Las búsquedas se pueden hacer a través del chabot con lenguaje natural, es decir, preguntándole como si habláramos con el celular. La IA ofrecerá una respuesta generada por inteligencia artificial con fuentes y enlaces a lecturas adicionales.

Los riesgos de usar esta herramienta como un buscador tradicional es que aún sigue entregando algunas respuestas inexactas y alucinando, como se llama a las respuestas inventadas de la IA. Y según las pruebas realizadas hasta el momento, el resultado puede fallar.

Por ahora, el buscador no recuerda preferencias de los usuarios (como si lo hace el chatbot de pago de OpenAI) pero más adelante podría hacerlo. En ese momento, los resultados no solo serán más personalizados, sino que ajustarán las respuestas a las necesidades de los usuarios.

Google AI Overview

La herramienta de análisis inteligente de noticias y respuestas generadas por IA de Google se lanzó para la Argentina tan solo dos días antes de SearchGPT, el 28 de octubre. La Visión general creada por IA, su nombre en español, entrega a quien consulta un texto explicativo generado por la Inteligencia artificial de Google a partir de información que compiló de los sitios web que tienen contenido relevante para una búsqueda.

La empresa estima que esta función tendrá más de 1000 millones usuarios globales cada mes. Si bien hace tiempo tenemos la experiencia de ver resultados digeridos a los costados del navegador con un formato estandarizado en los paneles de conocimiento (proveniente de Wikimedia u otros sitios de referencia) ahora será Gemini el encargado de darnos la respuesta con el estilo de la inteligencia artificial generativa de Google.

Así se ven las nuevas búsquedas de Google

Abajo de la respuesta esbozada por Google AI Overview, podremos ver los resultados de la búsqueda tradicional de Google, pero también los links de donde sacó esa información que nos está entregando.

Esto minimiza la posibilidad de las alucinaciones (porque la información la obtuvo de algún sitio, y muestra de dónde), pero por el otro, resta tráfico web directo a las páginas de donde sacó esa información. Una vez que ya tenemos la respuesta, no será necesario hacer click allí (a menos que queramos chequear la veracidad de los datos o buscar algún detalle que no está en el resumen que creó Google; esto mismo se aplica para las búsquedas con ChatGPT).

Por otro lado, la empresa ofrece a los usuarios la posibilidad de calificar con un pulgar arriba y otro abajo los resultados obtenidos. Además, aclaran que las Visiones generales creadas por IA usan la tecnología de la IA generativa, la cual es experimental.

Una diferencia trascendental con respecto a SearchGPT es que no siempre Google nos ofrecerá estos resultados procesados por IA, porque a veces queremos acceder directo a un link, o tener un dato puntual para el que la IA no aporta demasiado.

Perplexity

Perplexity nació como una mezcla híbrida de herramienta de inteligencia artificial y buscador. Su CEO, Aravind Srinivas, lo describió de esta manera: “es casi como si Wikipedia y ChatGPT tuvieran un hijo”. Si bien la herramienta funciona como un motor de búsqueda conversacional, es un modelo de lenguaje, al igual que Gemini y ChatGPT; se promociona “como tener un amigo sumamente inteligente que puede buscar y resumir información de todo Internet rápidamente para ti”. Se fundó en 2022, casi a la par de ChatGPT, y acaba de recibir 500 millones de dólares en financiación.

Un ejemplo de lo que puede hacer Perplexity

La herramienta funciona como un navegador. El usuario entra al sitio, realiza las búsquedas y obtiene una respuesta generada por sistema, con datos actualizados y las referencias de los sitios web de donde proviene la información. Además de navegador web en vivo y respuestas estructuradas, ofrece un filtro de artículos académicos. De hecho, domina la categoría de investigación, con el 61,64 % de todo el tráfico, según el informe mensual de Flex OS que analiza aplicaciones más utilizadas en el ámbito laboral.

En líneas generales, para hacer búsquedas en la web, Perplexity representa menos del 0,1% del volumen de Google, pero se ubica en el puesto numero 5 dentro del ranking que analiza las 100 aplicaciones más utilizadas en el ámbito laboral. Además, su tráfico viene aumentando notablemente: un 25% en tráfico mensual y un 24% en búsquedas. Si se analiza como llegan sus usuarios, el comportamiento es similar a Google: casi el 70% llega por visitas directas al sitio y búsquedas orgánicas de la marca. No compite a la misma escala, pero se posiciona como un favorito de los super-usuarios.

Perplexity atiende más de 100 millones de consultas de búsqueda por semana, según reveló el director ejecutivo de la compañía. La herramienta ofrece un servicio gratis para búsquedas rápidas ilimitadas y cinco búsquedas Pro por día, o 20 por mes para más de 300 búsquedas Pro y para cargar y analizar archivos ilimitados.

Con respecto a su modelo de lenguaje, en la versión paga, de 20 dólares, se puede elegir entre GPT-4o, Sonar y Claude.

Bing y Meta

Tanto Microsoft Copilot como Meta AI pueden hacer búsquedas web relacionadas con temas de actualidad

Merece la mención porque fue el primero: Bing, el buscador de Microsoft, también tiene búsquedas web potenciadas por la IA de Copilot, y lo logró antes que nadie. Hoy es posible entrar a Copilot (desde Bing.com o desde la versión web de Copilot, que también está integrado en Windows 11) y hacerle consultas de todo tipo, requieran o no una búsqueda web y estén relacionadas o no con un tema reciente.

Algo similar ofrece Meta IA, el polémico círculo azul de WhatsApp: es posible hacerle preguntas relacionadas con temas de actualidad o que requieran de la consulta de una web específica (el resultado de un partido de fútbol, el horario en el que un artista hace su show) y nos dará los datos relevantes y los links de origen.

¿Serán estas herramientas las que destronen al monopolio de búsqueda de Google? Por lo pronto, ya son más de 250 millones de personas las que utilizan ChatGPT cada semana. Entre las consultas, hay muchas preguntas que antes podrían haber sido escritas en Google. Microsoft para CoPilot, alcanzó los los 69,4 millones de visitas, Gemini de Google llegó a las 291,6 millones de visitas en octubre y Claude aumentó un 25,5% intermensual y un 394,9% interanual hasta alcanzar los 84,1 millones de visitas.

Irina Sternik Por