Hacela fácil. Un programita de Microsoft que te va a encantar

Esto lo entenderá muy bien la gente de sistemas. Con frecuencia uno se siente satisfecho con el nuevo equipo que le armó a un amigo, un cliente, en empleado de la compañía o un familiar. Una nave: Core i9 con 16 GB de RAM; dos terabytes de espacio de disco en estado sólido y otro tera en un disco mecánico para backup; una potente placa de video especializada en producción de audio y video –que es lo que esta persona en particular hace a diario–; dos pantallas formidables; teclado sólido; mouse de los buenos; un gabinete super cool con un detalle LED que cambia de color suavemente, y siete puertos USB. ¿Qué más podría alguien querer?

Siempre falta algo, esa es la ley en la vida de los que armamos estaciones de trabajo para otros. En este caso, el pedido fue tan inesperado como lógico, por lo que, incluso cuando de antemano sabía que el intríngulis tenía solución, me entusiasmó la idea de resolverlo de una forma realmente transparente. Y lo primero que pensé –este es un sesgo de los veteranos, que al principio o no teníamos ninguna red o la que teníamos era lentísima– fue en hardware. OK, ¿pero cuál era el pedido?

Esta persona usa normalmente una notebook, muy buena, de excelente marca, pero, como cualquier otra notebook, si la ponés a renderizar 3D o a codificar video tarda una era y se pone a temperatura de horno de barro. Así que le armé la máquina descripta arriba y cuando todo estaba listo, aparte de expresar su felicidad porque que ahora los archivos abrían instantáneamente, en lugar de tardar tres minutos, me preguntó:

–Es un detalle, [ay, cuando te dicen esto], ¿pero no habrá alguna manera de usar el mismo teclado y mouse para la computadora y para la notebook?

Ahí fue donde pensé en hardware. Hace muchos años que en el diario uso dos computadoras y, mediante un switch, cambio de una a la otra, y así me evito tener dos teclados y dos ratones. Nada nuevo. Pero en el medio, las redes de alta velocidad convirtieron estos costosos dispositivos (conocidos en la jerga como KVM; me pidieron 12.000 pesos por un periférico de esta clase) en mucho menos indispensables.

Mejor, software

Entra en escena Mouse Withouth Borders, una aplicación de Microsoft que, tan pronto la instalé, me dije: “tengo que contar esto”. Pequeña, fácil de configurar, rápida y robustísima. No sé que están esperando para poner a sus desarrolladores a cargo de Windows ya mismo.

En fin, Se trata de un proyecto de The Garage y no solo hace exactamente lo que promete, sino que el cursor del mouse pasa de la pantalla de una computadora a la de la otra (una notebook, en este caso) como si fueran el mismo equipo. Esto solo ya es notable, y por supuesto resultado de un buen código en una red rápida; si hay temitas con la red la cosa no va a ser tan placentera, anoten.

La interfaz principal de Mouse Without Borders Ariel Torres

Insisto, hace muchos años que somos capaces de hacer esto que se llama computación en red; es decir, controlar computadoras remotas con un mouse y un teclado mediante la red. Pero la fluidez con la que este pequeño programa (1,33 MB el instalador) de Windows permite controlar hasta cuatro equipos es sobresaliente.

Por supuesto, cuando uno consigue hacer esto y encima sin gastar un centavo (Mouse Without Borders es gratis), queda como un crack. Pero vamos a lo práctico. El software debe instalarse en una máquina primero (será la llamada máquina local), donde emitirá, al final, un largo código de números, letras y símbolos, que habrá que usar para vincular ese mouse y ese teclado (en rigor, todo el sistema) a las otras computadoras.

Luego se lo instala en la(s) otra(s) máquina(s), se le dice que ya esta corriendo en la red, se ingresa el código antes mencionado, y listo. Hay un montón de opciones para jugar un rato, pero, literalmente, en 45 segundos y sin haber invertido un peso, tenía dos computadoras (dentro de la misma red, e incluso puede limitarse a la misma subred) controladas de forma transparente por el mismo teclado y mouse.

Dije más arriba que el destino de los que (con o sin, como es mi caso, fines de lucro) construimos equipos personalizados es que siempre falte algo. ¿Hay alguien por ahí pensando qué pasaría si ambas máquinas tienen sistemas operativos diferentes? ¡Ay! (Y sí, claro que hay soluciones.)