IA on device: qué es y por qué esta tecnología mejora la privacidad de los celulares

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana. Desde mejorar fotografías hasta traducir conversaciones o responder preguntas, sus funciones forman parte de numerosos celulares. Sin embargo, en medio de estos avances, comenzó a ganar protagonismo una tecnología que promete cambiar la manera en que los dispositivos utilizan la información personal: la IA on device, un sistema que permite realizar distintas tareas sin necesidad de enviar datos a servidores externos.

Esta innovación representa un avance importante en materia de privacidad, ya que reduce la cantidad de información que circula por Internet. Además, ofrece otras ventajas relacionadas con la velocidad de respuesta y la posibilidad de utilizar determinadas herramientas sin conexión. Por este motivo, fabricantes como Apple, Google y Samsung incorporan cada vez más funciones basadas en el procesamiento local.

Qué es la IA on device y cómo funciona

La IA on device permite procesar información directamente en el celular sin necesidad de enviarla a servidores externos (Foto: Freepik)

La expresión on device significa literalmente “en el dispositivo” y hace referencia a una tecnología que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente desde el celular. A diferencia de los sistemas tradicionales, que necesitan enviar información a servidores para procesarla y devolver una respuesta, esta alternativa realiza determinadas operaciones dentro del propio equipo.

Para conseguirlo, los smartphones utilizan procesadores especializados que permiten ejecutar tareas de inteligencia artificial de manera eficiente. Entre ellos se encuentran el Neural Engine de Apple y los chips Tensor de Google, diseñados para mejorar el rendimiento de estas funciones.

Una de sus principales ventajas es la protección de los datos personales. Por ejemplo, cuando una persona utiliza una herramienta de edición de fotografías que funciona completamente de manera local, las imágenes pueden procesarse sin abandonar el dispositivo. Lo mismo sucede con determinadas funciones de traducción, reconocimiento de voz y organización de información.

Por qué los celulares con IA on device ofrecen mayor privacidad

Esta tecnología busca mejorar la privacidad de los usuarios al reducir la circulación de datos personales por Internet (Foto: Freepik) Dragos Condrea

La diferencia más importante está relacionada con el recorrido que realiza la información. Cuando una aplicación depende de servidores externos, los datos deben transmitirse a través de Internet para completar ciertas operaciones. En cambio, el procesamiento local permite que la información permanezca dentro del celular durante esas tareas, lo que disminuye su exposición.

Esta característica resulta especialmente útil cuando se trabaja con fotografías personales, mensajes privados, documentos o información relacionada con la salud.

Sin embargo, contar con IA on device no significa que todas las funciones sean completamente privadas. Algunas herramientas más complejas todavía necesitan conectarse a servicios externos. Por eso, la privacidad también depende de las aplicaciones utilizadas, los permisos otorgados y las políticas de seguridad de cada fabricante.

Cuáles son las ventajas y limitaciones de esta tecnología

Además de proteger mejor la información, la IA on device permite obtener respuestas más rápidas, debido a que evita las demoras asociadas con el envío de datos a través de Internet. También ofrece la posibilidad de utilizar determinadas funciones sin conexión, algo especialmente práctico durante viajes o en lugares con poca señal.

No obstante, existen algunos desafíos. Los modelos de inteligencia artificial necesitan espacio de almacenamiento y capacidad de procesamiento, lo que puede aumentar el consumo de batería y exigir componentes más avanzados.

A pesar de estas limitaciones, los avances tecnológicos apuntan al desarrollo de modelos cada vez más pequeños y eficientes. De esta manera, la IA on device se posiciona como una alternativa para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial con un mayor control sobre la información personal, sin depender constantemente de servidores externos.