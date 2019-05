Infracciones y bots

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019

Dentro de poco tengo que renovar mi licencia de conducir y por eso me puse al día con el pago de las infracciones de tránsito. En un momento evalué presentar un descargo online para algunas multas, pero desistí casi de forma inmediata y realicé el pago por Internet. Tampoco tenía muchas ganas de ir hasta una oficina administrativa en Exaltación de la Cruz y Dolores.

Con las multas porteñas inicié mis gestiones con Boti, el sistema automatizado de BA 147 disponible en la ventanilla del mundo virtual mediante el chat Messenger de Facebook. Tras brindar algunos datos, el bot me indica que tengo cuatro multas y paso a realizar un descargo con un operador. Me dice que se presume que las infracciones de tránsito son válidas, no tengo mucho que decir al respecto. Al final me informa que uno de los casos requiere ser resuelto de forma presencial, algo que podría haber evitado el gentil Boti al principio de todo.

Cosas que pasan al automatizar trámites administrativos. Ahora, en la vida real, un controlador de tránsito me muestra las imágenes registradas por las cámaras. Sin bots de por medio, ¿qué se dice en un descargo? ¿Yo no fui? Aquí tiene las fotos de las infracciones. ¿Superó por 5 km/h el límite máximo de velocidad? Tolerancia cero. De la experiencia con los humanos en la vida real me quedé con el comentario que tuve al mencionar el uso preventivo de Waze para evitar infracciones: su uso está prohibido, como cualquier otro dispositivo electrónico en el auto. Es una respuesta válida, porque el uso del celular nos distrae al volante y esto no se discute, los conductores tenemos mucho por aprender en este punto. Pero también me quedé perplejo: por esas vueltas de la vida, apps como Google Maps y Waze proporcionan una enorme cantidad de datos a los centros de monitoreo de tránsito.