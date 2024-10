Inteligencia Artificial en WhatsApp: cómo funciona Meta AI y cómo se desactiva

Los usuarios de WhatsApp ya notaron “una bolita” en la esquina inferior de la pantalla que indica la nueva herramienta de inteligencia artificial agregada a la aplicación. Sin embargo, el robot virtual llegó sin previo aviso y algunos ya se preguntan cómo eliminar esta función.

¿Cómo eliminar Meta AI de WhatsApp?

En la Argentina, la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp ya es una realidad. Sin embargo, en otros países, como Brasil, recién “aterrizó” en los smartphones el día 9 de octubre. Según la empresa, el uso de Meta AI es opcional, pero el usuario no puede desactivarlo. Sin embargo, es posible reducir la interacción.

A finales de este mes, el director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que incluirá a Brasil en otra expansión de Meta AI. Inicialmente, el robot estaba programado para comenzar a operar en julio en Brasil, pero el cronograma se cambió después de que la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) expresara su preocupación sobre el uso de la información pública de los usuarios para entrenar las IA de Meta.

“La meta IA está disponible en más idiomas y países a partir de hoy. Estamos entusiasmados de llevar la IA líder a Brasil, el Reino Unido, Filipinas y más pronto”, dijo Zuckeberg en una publicación de Facebook.

¿Qué es Meta AI en WhatsApp y cómo funciona?

Meta AI es un asistente de inteligencia artificial (IA) que compite con el chatbot más utilizado del mundo, ChatGPT. Con una funcionalidad similar, el robot de Meta aparece como una nueva pestaña de conversación, en todas las redes, en la que el usuario puede hacer preguntas, crear imágenes o solicitar tareas a realizar. Esta IA también estará presente en el feed de Facebook como un botón adicional.

El sistema se basa en un modelo de lenguaje desarrollado por la empresa llamado Llama (Large Language Model Meta AI, en inglés). La tecnología de aprendizaje profundo (y automático) entrenada con grandes volúmenes de datos sirve como el “cerebro” detrás de la IA.

Cómo interactuar con la IA de Meta

Para “activar” la inteligencia artificial alcanza con pulsar sobre la “bolita” que aparece en la esquina inferior de la pantalla. Próximamente aparecerá un chat directamente con un robot y será posible hacer preguntas, solicitar recomendaciones o realizar investigaciones en la propia conversación.

la inteligencia artificial alcanza con pulsar sobre la “bolita” que aparece en la esquina inferior de la pantalla. Próximamente aparecerá un chat directamente con un robot y será posible hacer preguntas, solicitar recomendaciones o realizar investigaciones en la propia conversación. Para llevar el recurso a una conversación con otros usuarios, incluso grupos con amigos, simplemente escriba “@Meta AI” y haga preguntas al robot.

y haga preguntas al robot. Meta AI también tiene una función de generación y edición de imágenes, que se puede activar con un comando (el usuario debe escribir “imaginar”).

También existe la posibilidad de utilizar IA en la barra de búsqueda de contactos. La tecnología permite mirar más allá de los contactos y buscar información sin siquiera salir de la aplicación, como una especie de navegador.

META IA permite, en WhatsApp, contar con un robot que nos brinde información y hasta genere imágenes

¿Puedo desactivar la IA en mi WhatsApp?

Meta informó que el uso de la herramienta de inteligencia artificial es “totalmente opcional”. Entonces, no importa cuánto notes que tu barra de búsqueda de WhatsApp es diferente: según la compañía, no hay forma de desactivar la Meta AI de la aplicación. Sin embargo, sí es posible buscar de la forma habitual en la barra de búsqueda de la aplicación sin activar la IA.

La pregunta más escuchada entre los usuarios de META IA: "¿Puedo desactivar la IA en mi WhatsApp?"

“Podés decidir no usarlo (Meta AI) y seguir buscando de la forma habitual para encontrar mensajes, fotos, videos, enlaces, GIF, audio, encuestas y documentos en las conversaciones”, dijo Meta. Esto significa que, si el usuario no se siente cómodo con la herramienta, podrá seguir usando la aplicación con normalidad, sin tener que interactuar con el robot a través del chatbot o la barra de búsqueda de la aplicación. Sin embargo, la pestaña de búsqueda de WhatsApp seguirá mostrando sugerencias

¿Archivar es la única forma de “escaparse” la IA?

Aunque no hay forma de desactivar la función, los usuarios que no quieran utilizar la tecnología pueden archivar el chatbot o eliminar la conversación con el asistente, tal como lo hacemos en las conversaciones normales. De esta forma, el asistente no estará visible en la pantalla de inicio de la aplicación.

¿Y cómo hacer esto? Mirá el paso a paso

En Android, simplemente mantenga presionada la conversación con el robot, luego toque el símbolo de la papelera para eliminar o la flecha hacia abajo para archivar el chat.

En el iPhone (iOS), simplemente desliza la conversación hacia la izquierda y haz clic en “Archivar” o selecciona los tres puntos y toca la opción “Eliminar conversación” para eliminar el chat.

¿Los datos no están cifrados?

Las conversaciones con Meta AI no están cifradas de un extremo a otro. Según la empresa, la elección permite la moderación humana y automatizada de las interacciones entre personas y la inteligencia artificial. Los comandos a la herramienta también se pueden utilizar para entrenarla en el futuro.

El coordinador del Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS-Rio), João Victor Archegas, explica que la recopilación y el procesamiento de datos que la inteligencia artificial de Meta realiza en WhastApp se produce sólo en relación con los comandos enviados al robot y no en relación con otros mensajes en la aplicación. Estos continúan encriptados.

Meta IA: las conversaciones entre los usuarios sí están cifradas

“Es importante dejar esto muy claro. Meta no tendrá acceso a tus mensajes que estén allí con esa otra persona, ni a los mensajes de un determinado grupo. Sólo tendrá acceso a los mensajes que se envíen directamente a la inteligencia artificial. En otras palabras, las órdenes que le des al robot serán accedidas por inteligencia artificial y, eventualmente, podrán usarse para entrenar ese sistema y hacerlo más eficiente, detalló el especialista en seguridad digital”, señaló.

O Globo/GDA