Invento revolucionario: tu iPhone podría tener una pantalla que se repare sola y automáticamente

Una patente recientemente descubierta despierta sospechas sobre una característica que podría marcar gran diferencia a favor de Apple en el mercado de celulares.

Recientemente, la compañía estadounidense presentó ante las Oficinas de Patentes y Comercio de EE. UU. (USPTO) la patente de una pantalla plegable auto-reparable. De acuerdo a “Apple Insider”, esta tecnología podría aplicarse a una variedad de dispositivos, incluidos computadoras portátiles, tablets, smartphones, monitores u otro tipo de dispositivos portátiles.

El documento describe el proceso de autorreparación automática, en el que el material rellena abolladuras y rayones sin intervención externa. Alternativamente, la reparación se puede acelerar con calor, luz o corriente eléctrica. También se menciona la reparación inducida por el calor que podría ocurrir durante la carga o en un horario establecido.

Este, no obstante, no sería el primer caso de este tipo de tecnología en dispositivos de consumo. En 2013, LG introdujo G Flex, con la que podía reparar pequeños rasguños en la parte frontal de sus celulares. Sin embargo, la característica tenía limitaciones.

Llevar una tecnología así a las pantallas de un celular -y más aún si son plegables-, que son más propensas de rayarse debido a su naturaleza, podría ser una invención realmente revolucionaria.

No obstante, la patente no especifica si el material auto-reparable podría cubrir toda la pantalla o solo la parte flexible de la misma. Hay que tener en cuenta, además, que solamente se trata de una solicitud de patente y no hay certeza de que Apple vaya a implementar esta tecnología en su producto.

